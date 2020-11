Carrió dispara interna en Cambiemos: fuego cruzado de "palomas" y la UCR 

Carrió había declarado que muchos "indecentes" en Juntos por el Cambio y graficó: "Mirá a Frigerio, que nos entregó en la elección apoyando a los candidatos del PJ y no a los nuestros". Cercano a Frigerio y al extitular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, De Luca reivindicó el papel del sector que ellos integran, hoy aliados al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero distanciados del PRO más duro. "Hay una forma de entender los vínculos que teníamos con los gobernadores, con el resultado electoral y no es así; Perdimos en provincias nuestras. En Jujuy, Corrientes, Buenos Aires. Y ganamos Entre Ríos y Santa Fe donde gobernaba la oposición", recordó.

Para el diputado, "las acusaciones de Carrió están mal intencionadas y totalmente infundadas en cuanto al hecho concreto", pero además "atentan contra la unidad de Juntos por el Cambio". "Nosotros, con Monzó y Frigerio, apostamos a construir una oposición fuerte, unida y ampliada. De centro, que busque consensos y convoque", explicó.

Finalmente consideró que "nombres como el de Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot defendieron la gobernabilidad" durante la gestión de Cambiemos. "En el vínculo con gobernadores, con total minoría de estructura política, teníamos 5 gobernadores de 24. Ni que hablar en el Congreso con las leyes importantes que logró sacar Monzó, con enorme minoría en diputados, 100 de 157 e iniciamos con 15 senadores de 72", reseñó De Luca.

Sin embargo, el radical Cornejo dijo que las recientes declaraciones de Carrió respecto a Macri no ponen en riesgo la unidad dentro de Juntos por el Cambio, contradiciendo a De Luca. "Está más que asegurada que nunca la unidad de Juntos por el Cambio. Está la necesidad de que la Argentina tenga alternancia, es decir, un grupo de partidos que estén listos para llegar al Gobierno", subrayó el diputado y ex gobernador de Mendoza. "Si estuviésemos desunidos, ese concepto de alternancia no existiría en la cabeza de la gente", agregó. Respecto a los dichos de Carrió, quien dijo que no hablará más con Macri y que el ex presidente "ya fue", Cornejo sostuvo que "son respetables todas las opiniones".

"Lo que hizo Carrió no pone en riesgo al espacio. Creo que no es momento de hacer esas críticas hacia dentro", manifestó el mendocino.

Por último, respecto al liderazgo dentro de la oposición, aseguró que "no hay un líder único" y "eso está de manifiesto en esta mesa colegiada donde ninguno tiene más poder de decisión que otro". Cornejo se expresó así luego de que las declaraciones de Carrió de los últimos días volvieran a generar ruido interno en Juntos por el Cambio.

La líder de la Coalición Cívica afirmó que Macri "ya fue" y se alineó con el ala "dialoguista" de la coalición opositora, que por estas horas integran Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Pese a los cortocircuitos, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio acordó vía zoom defender su fórmula jubilatoria en el debate parlamentario. “Debate que deberá ser serio, responsable y por supuesto sin violencia. El oficialismo, por su parte, deberá explicar frente a la sociedad por qué recurrieron a la violencia y la mentira de campaña para ejecutar hoy una fórmula menos beneficiosa para los jubilados. Es decir, el oficialismo debería explicar su contradicción entre las promesas de campaña y la violencia desatada en el 2017 que abrió y profundizó una grieta en la sociedad a partir de la actitud de legisladores que instigaron la violencia, en vez de utilizar los métodos democráticos de una discusión parlamentaria”, advirtieron.