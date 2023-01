Juntos por el Cambio propone declarar "persona non grata" a Nicolás Maduro

La figura diplomática de "persona non grata" no implica necesariamente la prohibición de ingreso a un país y, por la protección que brinda la inmunidad diplomática, los presidentes no pueden ser arrestados por parte de las autoridades de otros territorios. El lunes 16 de enero, Ricardo López Murphy había firmado una declaración dirigida a la Cámara de Diputados repudiando "una eventual visita a nuestro país de los señores Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega", considerándolos "máximos responsables de los regímenes dictatoriales que vulneran los DDHH de sus respectivos pueblos".

En esa misma línea, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presentó una denuncia en el fuero penal federal de Comodoro Py contra Nicolás Maduro, pero también contra el mandatario cubano Miguel Díaz Canel y el presidente nicaragüense Daniel Ortega (quien no vendrá a la Argentina) calificándolos de "tres dictadores", responsabilizándolos de “persecución política a organizaciones civiles y personas físicas” y afirmando que "es una provocación para toda la sociedad argentina que respeta, valora y desea vivir en democracia".

La Cumbre de la CELAC del 2023 tiene fecha de inicio el próximo martes 24 de enero en Buenos Aires. Además de Nicolás Maduro, ya tienen confirmada su participación Lula Da Silva, luego de tres años de ausencias de Bolsonaro, y los presidentes Luis Lacalle Pou (Uruguay), Luis Arce (Bolivia), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Gustavo Petro (Colombia) Xiomara Castro (Honduras). Además de la presencia de delegaciones de China y Estados Unidos, estarán en la Cumbre el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.

https://twitter.com/mariuvidal/status/1616094843570102273 LOS DICTADORES NO SON BIENVENIDOS



Presentamos un proyecto para declarar a Maduro “persona non grata” por la constante violación a los DDHH del pueblo venezolano. Alberto Fernández invitó a un dictador a pasear por nuestro país. El kirchnerismo es cómplice. pic.twitter.com/UwTfokYt6C — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 19, 2023

Juntos por el Cambio contra Nicolás Maduro

Dirigentes del bloque opositor, incluidos algunos de los diputados que rubricaron el proyecto de ley para declarar "persona non grata" a Nicolás Maduro, expresaron su repudio contra el presidente de Venezuela en redes sociales. Una de ellas fue María Eugenia Vidal, quien subrayó que en Argentina "los dictadores no son bienvenidos" y consideró que "Alberto Fernández invitó a un dictador a pasear por nuestro país. El kirchnerismo es cómplice".

La presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, planteó en su cuenta oficial de Twitter que "si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998. La Justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos".

Por la misma red social, Cristian Ritondo marcó su oposición a "recibir con los brazos abiertos al dictador Nicolás Maduro. En Venezuela persiguen, torturan y asesinan a quienes piensan diferente. Mi repudio absoluto a estos amigos del gobierno". Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, emitió su "repudio la decisión geopolítica del Gobierno Nacional de alinearse a Maduro, Ortega y Díaz-Canel, nefastos dictadores disfrazados de revolucionarios que avalan la sistemática violación de DDHH en sus países. Argentina debe estar siempre del lado de la democracia y la libertad".