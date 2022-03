Sigue tensión en JxC a pesar de coincidencias

Ayer, el gobernador de Jujuy dio muestras de esas realidades y anticipó también la estrategia parlamentaria para la cual, Juntos por el Cambio facultó a los presidentes de los bloques en el Congreso. De acuerdo a cómo avanzaran ayer, definirán si una nueva reunión de la Mesa Nacional tiene lugar hoy o mañana. "Son halcones de pico" dijo el jujeño sobre el ala dura del Juntos por el Cambio.

Morales remarcó ayer que Juntos por el Cambio respaldará en líneas generales el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el dirigente admitió que en la alianza opositora conviven posiciones diferente, pero que de todos modos podría haber abstenciones pero no votos negativos al proyecto de ley que avala la negociación de la deuda para "no empujar a la Argentina al default", como indicaron en el comunicado.

"Es importante la actitud de responsabilidad que hay en Juntos por el Cambio desde el primer momento, confirmando esta consigna de no al default, ante una negociación que debe encarar y encabezar el Gobierno", indicó Morales ante a las radios.

Acerca de cómo sería en concreto el voto de los legisladores de JxC que rechazan el acuerdo, indicó que "hay algunos pensamientos de abstención, pero nadie votaría en contra. Todas estas variantes son las que van a manejar nuestros jefes de bloque".

Al referirse, en otro sentido, al encuentro por zoom de la Mesa Nacional de la coalición que integra, el jujeño explicó que "ayer se definió que vamos a hacer todo lo posible para evitar el default y para que el país tenga ley. Hubo casi una unanimidad de votar a favor del financiamiento, no así respecto del programa", pero al mismo tiempo redobló las críticas a la postura de Máximo Kirchner por haber renunciado a la titularidad del bloque oficialista en la Cámara Baja en disconformidad ante el acuerdo con el FMI. "La Cámpora y Máximo creen que están en un trabajo práctico del centro de estudiantes de Ciencias Políticas, y acá estamos frente a la realidad", reprochó el gobernador.

En otro pasaje más duro sostuvo que “a mí no me cuenten con la grieta, no me inscribo ahí, en este campeonato difamatorio de los que difaman desde el Frente de Todos y desde Juntos por el Cambio. No soy paloma. A mí me gustaría ver a algunos halcones pelear acá en Jujuy contra el kirchnerismo”.

“Son halcones de pico, a mí no me van a enseñar cómo se lucha contra la cultura nefasta que ha dejado el kirchnerismo y que sigue dejando huella en la Argentina”, reclamó el titular del radicalismo. Fue en respuesta a las críticas que recibe dentro de la alianza opositora, por lo que consideran su cercanía al Gobierno.