Justicia confirmó la candidatura de Néstor Grindetti tras el pedido de apertura de urnas

Ante la falta de respuesta -las fuerzas tenían tiempo para ratificar su pedido hasta el 29 de agosto a las 9.30-, el juzgado con competencia electoral desistió "de pleno derecho" y no abrirán ninguna urna. Se advirtió que "la disposición no fue cuestionada por ninguna de las fuerzas políticas que participaron de la elección" y se señaló que los pedidos no fueron respaldados por la documentación exigida por la normativa vigente.

Por qué se rechazó el pedido para la apertura de urnas

Según el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata con competencia electoral, no se expuso "en forma concreta el interés jurídico que legitima el pedido, y cómo, de hacerse lugar a ello, podría incidir en el resultado final del escrutinio".

Néstor Grindetti.jpg Néstor Grindetti

A su vez, las internas de Juntos por el Cambio no aclararon cuáles son las urnas sobre las que ratifican el pedido de apertura, con qué categoría electoral se vincula, cuál es el interés jurídico que lo justifica y cómo podría incidir en el resultado final.

"Al encontrarse cargado un 99,69% de los datos de todo el distrito en las categorías provinciales y municipales, contando las distintas fuerzas con la información necesaria para realizar las proyecciones que estimen adecuadas, y vistas las declaraciones públicas de los precandidatos a gobernador de la alianza, de las que puede desprenderse que los reclamos aludidos podrían haberse tornado abstractos, requiérase a las mencionadas listas internas que indiquen, concretamente, si ratifican los pedidos de apertura", explica el magistrado en un texto.