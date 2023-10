JxC: un futuro entre la paradoja y la implosión

A partir de 2015, la política nacional ingresó en el terreno de las alianzas . Solos no alcanzaba. Los partidos tradicionales, el peronismo y la UCR, buscaron ampliarse en sociedades que les permitieran disputar con chances el poder. La unión entre el PRO de Mauricio Macri -artífice ahora del tembladeral en el que están sumergidos los amarillos- con el radicalismo fue el pacto emergente de Cambiemos primero, rebautizado en Juntos por el Cambio después. Una fuerza que apuntaba a ser un elenco estable contra las distintas versiones de los conglomerados peronistas. En esa lógica, era el PJ el que parecía más incómodo en la necesidad de acuerdos, acostumbrados de origen a jefaturas verticales, y con dificultades para compartir las decisiones de Gobierno -y de poder-. Sin embargo, los resultados de ayer dejan a Juntos por el Cambio ante la posibilidad cierta de hacerse añicos. Y de una eventual disolución que abre una serie de interrogantes para el futuro.

Tampoco está despejado el camino para el PRO en su conjunto. Fue Macri el mentor de la pulseada Bullrich-Rodríguez Larreta que dejó demasiados heridos y que llevó a una distancia que no logró maquillar la convocatoria tardía y desesperada sobre el cierre de la campaña, cuando el barco ya se iba a pique. El propio jefe de Gobierno porteño, aliados como Diego Santilli y el ala blanda del PRO no tendría mayores incentivos para continuar de la mano de los halcones. Asimismo, la otra variable que tendrá en vilo al PRO en los próximos días es si Macri recoge el guante lanzado por Milei desde su búnker. El expresidente ya había abierto las puertas al libertario, en un primer gesto que marcaba la posible implosión de Juntos por el Cambio. No suenan inocentes las declaraciones de Macri alabando a Milei después de las PASO; declaraciones que fueron repudiadas por Bullrich en su momento. Aniquilado Larreta en las primarias en cada ámbito en el que quiso competir, los guiños a Milei develan las cartas finales, más allá de la presencia ayer en el escenario de la derrota.