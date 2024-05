Karina y Javier Milei chicanearon a Pablo Echarri en redes sociales

Ante esta declaración, la hermana del Presidente respondió con contundencia y, en tono de chicana, criticó los dichos del actor: " Pablo Echarri , vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK , cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares?", apuntó en referencia a la compra de dólar blue, ilegal hasta el día de hoy.

TSUNAMI DE CHANES...

EL JEFE ha hablado...

VAAAAAAAAMOOOOOO https://t.co/uA1LP5b1CR — Javier Milei (@JMilei) May 29, 2024

Pablo Echarri contó cómo atraviesa la crisis económica: "Me impactan profundamente, los aumentos han sido siderales"

El actor había relatado esta tarde en diálogo con C5N cómo veía la situación actual del país: "La economía en argentina se derrumba, las Pymes, los jubilados, los trabajadores profundizaron sus problemas", expresó Echarri. Y agregó: “La calle es una seda y no hay nadie que diga nada, ni quienes hayan votado por convicción, o por acompañamiento, como el caso de Juntos por el Cambio. Están callados la boca porque lo que está sufriendo el pueblo es un ataque feroz”, apuntó el tesorero de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes).

De todas formas, consideró que el panorama no cambiará a corto plazo: "Descreo que Argentina pueda encontrar estabilidad económica con gobiernos de ultraderecha", sentenció.

En el plano personal, Echarri explicó cómo lo afecta a él el contexto: "Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. Todo esto para la gente que cree que yo vengo a defender las políticas culturales, porque me sirvo del Instituto Nacional del Teatro y tengo un trabajo sostenido. Yo soy productor, soy actor, me sigo subiendo a las tablas, soy gestor cultural en SAGAI y, de alguna manera, no es a mí a quien más va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y gigantemente. Los servicios han subido de manera sideral. En la última factura de agua me llegaron casi cien mil pesos”.