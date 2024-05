Pablo Echarri confesó que tuvo que vender dólares para sobrevivir y criticó la gestión de Javier Milei

Al ser consultado por como impacta la situación económica en su caso, Echarri contestó: “Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. Todo esto para la gente que cree que yo vengo a defender las políticas culturales, porque me sirvo del Instituto Nacional del Teatro y tengo un trabajo sostenido. Yo soy productor, soy actor, me sigo subiendo a las tablas, soy gestor cultural en SAGAI y, de alguna manera, no es a mí a quien más va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y gigantemente. Los servicios han subido de manera sideral. En la última factura de agua me llegaron casi cien mil pesos”.