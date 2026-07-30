Kristalina Georgieva bailó tango antes de irse de la Argentina

La directora gerente del FMI protagonizó una actividad fuera de la agenda oficial durante su visita a Buenos Aires. Mora Godoy reveló cómo se organizó la clase privada de tango y los detalles del encuentro que compartieron.

La directora del FMI tomó una clase con Mora Godoy en su espacio en Capital.

La visita de Kristalina Georgieva a la Argentina dejó una postal inesperada más allá de su agenda oficial. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional aprovechó su paso por Buenos Aires para tomar una clase privada de tango junto a la bailarina y coreógrafa Mora Godoy, una experiencia que luego compartió en sus redes sociales a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La iniciativa fue impulsada por el propio FMI, que se contactó directamente con la artista para organizar un espectáculo y una clase personalizada para la titular del organismo . “Lo pidieron especialmente. Fue muy lindo cómo se dio porque me contactaron directamente” , reveló Mora Godoy.

Según contó la bailarina en una entrevista con Infobae a la Mañana, el pedido no fue canalizado por el Gobierno argentino. Incluso, en un primer momento, el equipo de la bailarina creyó que se trataba de una broma y desestimó la llamada hasta comprobar que era una solicitud oficial.

Tras confirmar la propuesta, el equipo de Godoy preparó una función exclusiva en Casa Mora, el espacio de eventos privados que dirige en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro se desarrolló bajo un estricto operativo de seguridad y con absoluta reserva para preservar la privacidad de Georgieva durante toda la actividad.

“Le encanta el tango, sus papás me contó que bailaban tango y ella quería bailar. Bueno, ahí es cuando termina el show que empieza a bailar, pero después tomó una clase de tango. Pero también hablamos como mujeres” , aseguró Godoy.

“Me dijo que admiraba mucho mi carrera, que conocía mi carrera, que ella viene de un país emergente y llegó a donde llegó, que no es normal que de repente mujeres salgan y lleguen a lugar tan, tan, tan importante”, completo.

El encuentro privado y la charla entre Kristalina Georgieva y Mora Godoy

De acuerdo con el relato de la bailarina, la directora gerente del FMI asistió acompañada por una comitiva de entre 12 y 14 personas, integrada por colaboradores y una traductora. El espectáculo estuvo a cargo de diez integrantes de la compañía de Mora Godoy, que ofrecieron una presentación especialmente preparada para la delegación internacional antes de la clase de tango.

Las inquietudes de Kristalina Georgieva sobre el rumbo de la economía argentina

Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

“¿Cómo ven ustedes que el tipo de cambio se ubique en el techo de la banda?” ($1.842) fue una de las preguntas que hizo Kristalina Georgieva a sus interlocutores en el país durante su última visita, según señalan quienes tuvieron oportunidad de conversar con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esa conversación, Georgieva le dedicó un tramo de su conversación a la experiencia de la convertibilidad de 1 peso 1 dólar de los años 90 implementada por el gobierno de Carlos Menem. Aquel modelo fracasó, entre otros motivos, por la fuerte apreciación del peso y desequilibrio en las cuentas públicas.

Estas referencias no son casuales. La economista búlgara manifestó, en más de una oportunidad, su “convencimiento” en cuanto a que “esta vez va a ser diferente” la suerte de la Argentina por la firme determinación del presidente Javier Milei de mantener el equilibrio fiscal.

Los análisis técnicos del FMI revelan que se encuentran preocupados por el nivel del tipo de cambio. En el último staff report sobre la Argentina, realizado a principios de mayo, se señala que el dólar oficial registró “una apreciación de alrededor del 13% en términos reales desde finales de 2025”.

Cabe recordar que históricamente el FMI se opuso a un tipo de cambio fijo, como rigió durante la convertibilidad, y que en sus políticas recomienda la libre flotación.

Este miércoles el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1.496, ubicándose 23% por debajo del techo de la banda superior de intervención.