La Secretaría de Trabajo reunió a representantes de la Unión Obrera Metalúrgica y de la Cámara Argentina del Acero por la actualización salarial de la Rama 21, que incluye a empresas como Ternium y Acindar. El sindicato rechazó la propuesta empresaria y las partes volverán a encontrarse el 6 de agosto.

La UOM y las siderúrgicas no llegaron a un acuerdo paritario y retomarán la negociación en agosto.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Cámara Argentina del Acero no lograron alcanzar un acuerdo en la primera audiencia formal de la paritaria correspondiente a la Rama 21 , que agrupa a los trabajadores de la industria siderúrgica. La negociación pasó a un cuarto intermedio y continuará el próximo 6 de agosto en la órbita de la Secretaría de Trabajo.

El encuentro fue convocado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y se realizó este miércoles por teleconferencia desde las 12. La reunión llegó luego de dos encuentros privados entre representantes sindicales y empresarios, en los que las compañías realizaron propuestas que, según la UOM, " no colmaron las expectativas " del gremio.

Durante la audiencia, la Cámara Argentina del Acero planteó que el pago de la retroactividad correspondiente al período julio de 2024-julio de 2026 sea definido de manera individual por cada empresa. Además, propuso un incremento del 4% para agosto de 2026 y otro 4% para noviembre , ambos de carácter no remunerativo hasta enero de 2027.

La Secretaría de Trabajo reunió a representantes de la Unión Obrera Metalúrgica y de la Cámara Argentina del Acero por la actualización salarial de la Rama 21, que incluye a empresas como Ternium y Acindar.

La oferta empresaria también incluyó un aumento remunerativo del 81,7% para febrero de 2027 , calculado sobre los salarios básicos de julio de 2024, con el objetivo de compensar el atraso acumulado durante los últimos dos años.

Sin embargo, la representación sindical rechazó la propuesta y resolvió continuar las conversaciones en el ámbito privado para intentar acercar posiciones. La próxima audiencia oficial quedó fijada para el 6 de agosto .

La negociación formal había sido precedida por reuniones informales entre las partes. La última se realizó el jueves pasado en la sede central de la UOM en Buenos Aires, donde los empresarios presentaron alternativas salariales que fueron consideradas insuficientes por los representantes gremiales.

La discusión salarial en medio del conflicto interno del gremio

Además de la Rama 21 siderúrgica, las conversaciones previas también incluyeron la situación de la Rama 17, vinculada a la industria metalmecánica y que involucra a cámaras como Adimra, aunque todavía no tiene fecha definida para el inicio formal de su paritaria.

La negociación salarial se desarrolla en un contexto particular para el gremio, luego de que la conducción nacional de la UOM y la seccional Campana fueran intervenidas por la Justicia en mayo pasado. El interventor judicial designado, el abogado Alberto Biglieri, quedó a cargo de administrar y conducir la organización, además de convocar a nuevas elecciones dentro de un plazo de 180 días.

En el sector siderúrgico, la última escala salarial acordada corresponde a convenios vencidos en junio de 2024. Desde entonces, las empresas abonaron sumas no remunerativas y, a partir de mayo de 2025, comenzaron a otorgar aumentos remunerativos como anticipos a cuenta de un futuro acuerdo.

La UOM llegó a esta negociación con una comisión de delegados designados por el interventor Biglieri, luego de semanas de demora por el conflicto judicial y la falta de un interlocutor sindical reconocido por las cámaras empresarias.