El kirchnerismo se impuso en el Senado bonaerense y logró quedarse con la vicepresidencia primera

Tras una jornada de mucha tensión, el oficialismo definió las autoridades de la Cámara alta. El intendente en uso de licencia de José C. Paz quedó en un cargo clave en la línea sucesoria, mientras el gobernador debió conformarse con la vicepresidencia segunda.

El peronismo bonaerense volvió a exhibir sus diferencias internas en la definición de autoridades del Senado de la provincia de Buenos Aires . Luego de horas de negociaciones cruzadas y una sesión iniciada al filo de la medianoche, el kirchnerismo logró quedarse con la vicepresidencia primera, que será ocupada por Mario Ishii .

El cargo no es menor: se trata de un lugar estratégico en la línea de sucesión del Poder Ejecutivo , ya que reemplaza a la vicegobernadora tanto en la conducción legislativa como en un eventual corrimiento institucional. De este modo, el histórico dirigente de José C. Paz se impuso en la puja interna frente a la postura del gobernador Axel Kicillof , que impulsaba a la senadora Ayelén Durán .

Finalmente, Durán, referenciada en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), quedó en la vicepresidencia segunda. El resultado dejó al descubierto que el kirchnerismo logró imponer su mayoría en la Cámara , en una negociación que volvió a tensar la relación entre los distintos sectores del oficialismo.

La sesión preparatoria, que había sido convocada por la tarde, atravesó sucesivos cuartos intermedios por falta de consenso. Recién minutos antes de las 24 se habilitó el recinto y se avanzó con las designaciones, evitando que la convocatoria cayera por falta de tratamiento.

Además de la vicepresidencia primera para Ishii y la segunda para Durán, la vicepresidencia tercera será ocupada por Gonzalo Cabezas , de La Libertad Avanza. La massista Valeria Arata asumirá en la cuarta, el PRO tendrá a Alex Campbell en la quinta y el senador Germán Lago , alineado con el MDF, ocupará la sexta.

En paralelo, Sergio Berni fue designado al frente del bloque peronista, otro movimiento que dio otro triunfo al sector de Cristina Fernández de Kirchner en posiciones centrales del esquema legislativo.

Las secretarías

Pese a que la vice primera quedó para el kirchnerismo, la conducción administrativa de la Cámara continuará bajo la órbita de la vicegobernadora Verónica Magario, quien preside el cuerpo. Roberto Feletti fue ratificado como secretario administrativo.

En la secretaría legislativa fue designado Mariano Ríos Ordóñez, en reemplazo del fallecido Luis Lata. En tanto, tras la renuncia de Martín Di Bella -el titular de ARBA que responde a la matancera- como prosecretario administrativo, asumió en ese lugar Gustavo Soos, exsenador provincial vinculado políticamente al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

Durante la misma sesión también juraron las senadoras Roxana López y Marisa Pirillo, quienes reemplazan a Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela, respectivamente.

Un acuerdo que evitó la ruptura

La negociación por las autoridades del Senado expuso que la interna del peronismo bonaerense está lejos de saldarse, pese a los intentos de mostrar unidad partidaria. Desde el entorno del gobernador habían planteado la necesidad de que la primera vicepresidencia quedara en manos de alguien de su confianza.

En la Cámara de Diputados, la conducción ya había quedado repartida entre el kirchnerismo y el massismo. La presidencia está a cargo de Alejandro Dichiara, dirigente cercano a CFK; la vicepresidencia quedó en manos de Alexis Guerrera, del Frente Renovador; y la jefatura del bloque corresponde al camporista Facundo Tignanelli. En ese esquema, el sector alineado con Kicillof no logró espacios de peso propio.

Con el desenlace en el Senado, el kirchnerismo volvió a imponerse en los cargos estratégicos del mapa legislativo provincial, tanto en Diputados como en la Cámara alta. Ahora solo resta la apertura del período ordinario de sesiones, que será encabezada por Kicillof el próximo 2 de marzo.