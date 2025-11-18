La CGT recibió a diputados del peronismo y advirtió por la reforma laboral: "Si no nos llaman, chocarán contra la pared"

La central obrera mantuvo un encuentro con cinco legisladores de extracción sindical. A la salida, el triunviro Jorge Sola envió un mensaje al Gobierno por la falta de contacto para debatir los cambios sobre la legislación laboral.

Los triunviros de la central obrera recibieron a los diputados de Unión por la Patria.

La Confederación General del Trabajo (CGT) recibió este martes a un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria de extracción sindical para preparar la estrategia de cara a la reforma laboral que prepara el gobierno de Javier Milei. “Si no nos llaman, chocarán contra la pared de siempre” , advirtió al finalizar Jorge Sola, cotitular de la central obrera.

Entre los legisladores que acudieron al encuentro de esta tarde estuvieron Hugo Antonio Moyano, Vanesa Siley, Mario Manrique, Hugo Yasky y Sergio Palazzo.

“Mañana no va a haber un cambio fenomenal porque se modifiquen algunas reglas de trabajo”, afirmó Sola, uno de los integrantes del nuevo triunvirato al finalizar el encuentro, y agregó: “Tienen que escuchar a los dos sectores que más entienden del tema, los que invierten y los que ponen el laburo”.

En ese sentido, el titular del gremio de Seguros advirtió que desde el Gobierno “no solo no nos han llamado, sino en el último discurso de (Luis) Caputo en la UIA no nombró la palabra industria”. “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”, remarcó.

El dirigente hizo referencia a la ausencia de un proyecto concreto para analizar las reformas que impulsa el Gobierno. “Solo nos manejamos con trascendidos, no tenemos ninguna versión oficial”, cuestionó.

Palazzo, uno de los legisladores convocados, se refirió al encuentro de esta tarde. “En el día de hoy fuimos convocados por el Consejo Directivo de CGT los Diputados de extracción sindical para analizar estrategias y proyectos superadores de lo que debe ser una reforma laboral progresiva e inclusiva y no la quita de derechos que pretende el Presidente Milei", expresó en sus redes sociales.

Previo a la cita con los diputados del peronismo, la nueva mesa chica de la CGT, conformada por el propio Sola junto a Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), mantuvo un cónclave para analizar las discusiones que se llevan adelante en el marco del Consejo de Mayo.

Pese a las versiones que indican contactos informales entre las partes, hasta el momento la central obrera no recibió una invitación de parte de las autoridades del Gobierno para retomar el diálogo institucional y negociar puntos de vista.