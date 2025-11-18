Hamás rechaza deponer las armas si la resolución de la ONU no contempla la creación de un Estado palestino + Seguir en









El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos para Gaza.

Hamás reclama por la creación de un Estado Palestino.

El Movimiento Islámico de Resistencia Palestina Hamás rechazó este martes la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que respalda el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos para Gaza, al negarse a deponer las armas sin la creación de un Estado palestino.

El Consejo de Seguridad, el órgano más influyente dentro de Naciones Unidas, avaló el proyecto presentado el mes pasado por el gobierno de Donald Trump, que busca avanzar hacia el fin del conflicto entre Hamás e Israel.

El plan contempla, entre sus puntos centrales, el desarme total de Hamás y de otras facciones islamistas, además de la conformación de una Fuerza Internacional de Estabilización y un grupo de tecnócratas independientes encargados de administrar la Franja de Gaza.

Donald Trump paz Gaza acuerdo La ONU aprobó el plan de 20 puntos de Trump para la paz en Gaza. Reuters La respuesta de Hamás fue inmediata. En un comunicado, la organización afirmó que rechaza tanto el desarme como cualquier estructura de administración extranjera, a la que definió como un mecanismo de “tutela internacional” contrario a la autodeterminación palestina.

“La resolución impone un mecanismo de tutela sobre Gaza que nuestro pueblo, fuerzas y facciones rechazan, así como un mecanismo para lograr los objetivos de la ocupación que no consiguió mediante la brutal guerra de exterminio”, señaló el movimiento.

El texto también cuestiona que el plan estadounidense no contempla las demandas de los gazatíes, señalando que la población “ha sufrido durante dos largos años una brutal guerra de exterminio y crímenes sin precedentes cometidos por la ocupación terrorista israelí”. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos denunciaron que Israel violó en numerosas ocasiones el alto el fuego pactado desde que comenzó la implementación del plan, hace poco más de un mes. La relatora especial de la ONU para el Territorio Palestino Ocupado, Francesca Albanese, también acusó a Israel de incumplir el cese de hostilidades. En contraste, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la resolución y afirmó que el proyecto conducirá a la “paz y prosperidad”. El presidente Trump, por su parte, calificó la aprobación como “una de las mayores en la historia de Naciones Unidas” y aseguró que representa un avance hacia “una mayor paz en todo el mundo”. Los 20 puntos del proyecto original de Trump para la paz en Gaza Zona libre de radicalización y terrorismo: Gaza será reestructurada para eliminar cualquier foco de terrorismo o amenaza para sus vecinos.

Gaza será reestructurada para eliminar cualquier foco de terrorismo o amenaza para sus vecinos. Reconstrucción integral: se prioriza la rehabilitación económica y social en beneficio de la población civil.

se prioriza la rehabilitación económica y social en beneficio de la población civil. Fin inmediato de la guerra: con la aceptación del plan, cesan las hostilidades y los bombardeos, y las fuerzas israelíes se repliegan a la línea acordada.

con la aceptación del plan, cesan las hostilidades y los bombardeos, y las fuerzas israelíes se repliegan a la línea acordada. Liberación de rehenes: todos los rehenes israelíes, vivos o muertos, deberán ser devueltos en las primeras 72 horas tras la aprobación.

todos los rehenes israelíes, vivos o muertos, deberán ser devueltos en las primeras 72 horas tras la aprobación. Intercambio de prisioneros: tras el retorno de los rehenes, Israel liberará a 250 presos vitalicios y 1.700 palestinos detenidos tras el 7 de octubre de 2023, además de los restos de 15 gazatíes por cada rehén fallecido entregado.

tras el retorno de los rehenes, Israel liberará a 250 presos vitalicios y 1.700 palestinos detenidos tras el 7 de octubre de 2023, además de los restos de 15 gazatíes por cada rehén fallecido entregado. Amnistía y salida segura para miembros de Hamas: los militantes que acepten el desarme recibirán amnistía; quienes lo deseen podrán salir de Gaza.

los militantes que acepten el desarme recibirán amnistía; quienes lo deseen podrán salir de Gaza. Asistencia inmediata: una vez firmado el acuerdo, la entrada de ayuda humanitaria y materiales para infraestructura será inmediata.

una vez firmado el acuerdo, la entrada de ayuda humanitaria y materiales para infraestructura será inmediata. Distribución internacional de la ayuda: la ONU, la Media Luna Roja y otras entidades neutrales distribuirán los suministros, sin interferencias de las partes.

la ONU, la Media Luna Roja y otras entidades neutrales distribuirán los suministros, sin interferencias de las partes. Gobierno de transición: Gaza será administrada temporalmente por un comité tecnócrata palestino supervisado por la Junta de Paz, con participación de expertos internacionales.

Gaza será administrada temporalmente por un comité tecnócrata palestino supervisado por la Junta de Paz, con participación de expertos internacionales. Plan de desarrollo económico: se convocará a un panel de expertos y se buscarán inversiones globales para fomentar empleos y reconstrucción.

se convocará a un panel de expertos y se buscarán inversiones globales para fomentar empleos y reconstrucción. Zona económica especial: se busca crear un área de comercio preferencial para reactivar la economía local.

se busca crear un área de comercio preferencial para reactivar la economía local. No habrá desplazamientos forzados: nadie será obligado a abandonar Gaza; quienes deseen salir podrán hacerlo y regresar libremente.

nadie será obligado a abandonar Gaza; quienes deseen salir podrán hacerlo y regresar libremente. Exclusión de Hamas del gobierno: Hamas y otras facciones no tendrán ningún papel en la administración de Gaza ni podrán reconstruir infraestructura militar.

Hamas y otras facciones no tendrán ningún papel en la administración de Gaza ni podrán reconstruir infraestructura militar. Garantía regional de cumplimiento: socios del área supervisarán que no resurjan amenazas armadas.

socios del área supervisarán que no resurjan amenazas armadas. Fuerza internacional de estabilización (ISF): tropas de diferentes países se desplegarán para dar apoyo a la policía palestina y asegurar las fronteras.

tropas de diferentes países se desplegarán para dar apoyo a la policía palestina y asegurar las fronteras. Retiro progresivo de Israel: las Fuerzas de Defensa Israelíes transferirán el control a la ISF hasta que Gaza esté segura y desmilitarizada, salvo perímetros de vigilancia específicos.

las Fuerzas de Defensa Israelíes transferirán el control a la ISF hasta que Gaza esté segura y desmilitarizada, salvo perímetros de vigilancia específicos. Ayuda escalonada en zonas pacificadas: si hay demoras, la asistencia se enviará primero a áreas ya libres de terrorismo.

si hay demoras, la asistencia se enviará primero a áreas ya libres de terrorismo. Diálogo interreligioso: se promoverá la convivencia y la tolerancia entre israelíes y palestinos.

se promoverá la convivencia y la tolerancia entre israelíes y palestinos. Camino hacia la autodeterminación palestina: el plan prevé que, tras la reforma de la Autoridad Palestina, se reconozca el derecho a la creación de un Estado si hay condiciones seguras.

el plan prevé que, tras la reforma de la Autoridad Palestina, se reconozca el derecho a la creación de un Estado si hay condiciones seguras. Negociación política: Estados Unidos facilitará un diálogo entre Israel y los palestinos para construir el horizonte político de la región.

