Torneo Clausura 2025: la AFA confirmó quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final

La AFA confirmó cuáles serán los árbitros para todos los partidos de octavos de final del Torneo Clausura 2025, que se disputarán del sábado 22 al miércoles 26 de noviembre en cancha del mejor ubicado de cada cruce. En total, serán ocho cruces, con algunos clásicos y la asistencia total del VAR.
El sábado 22 de noviembre comienzan los playoffs del torneo. Vélez y Argentinos abrirán los encuentros, mientras que Lanús y Tigre cerrarán la ronda.
El primer encuentro se disputará a las 20 en el José Amalfitani, cuando Vélez reciba a Argentinos Juniors con el arbitraje de Andrés Merlos, con Fernando Espinoza en el la cabina. Cuando el reloj marquen las 22 en Santiago del Estero, Central Córdoba se enfrentará a San Lorenzo bajo la conducción de Nazareno Arasa y con Lucas Novelli en el VAR.
Por otro lado, el domingo será un día de platos fuertes. Primero, Rosario Central y Estudiantes chocarán en el Gigante de Arroyito a las 17:30 bajo la supervisión de Pablo Dóvalo y Hernán Mastrángelo en la revisión desde Ezeiza. Luego, Boca recibirá a Talleres a las 20, con Sebastián Zunino en la cancha y Adrián Franklin en la asistencia tecnológica.
El lunes habrá tres cruces: primero Deportivo Riestra será local de Barracas Central a las 17 horas, bajo el criterio Nicolás Ramírez y Héctor Paletta en la cabina. A las 19.15, Facundo Tello, revisado por Yamil Possi, impartirá justicia en el Cilindro para Racing-River. Por último, Unión recibirá a Gimnasia a las 22, con Sebastián Martínez arbitrando y Ariel Penel en la asistencia.
El último encuentro se disputará el miércoles 26 a las 21.30 en La Fortaleza, cuando Lanús reciba a Tigre con Leandro Rey Hilfer como juez y Fabrizio Llobet en el VAR.
A partir de ahora, comienza la parte mata-mata del Torneo Clausura. En caso de que el partido quede igualado, se jugarán 30 minutos más de tiempo suplementario y si persiste el empate, todo se definirá desde los doce pasos.
La clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana, definida en el fútbol argentino
A la Copa Libertadores entraron directamente Rosario Central y Boca, junto con Argentinos Juniors, que jugará la fase 2, la misma instancia en la que el Xeneize quedó eliminado contra Alianza Lima en febrero.
En la Sudamericana, River terminó cuarto y es el primero en ingresar a esa Copa, aunque podría saltar a la Libertadores si obtiene el Clausura, o si Boca, Central o Argentinos salen campeones y liberan cupos. Detrás del Millonario aparece Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús (que debe disputar la final de Sudamericana) y Tigre.
Qué debe ocurrir para que Barracas Central ingrese a Copa Sudamericana
Por último, es muy probable que Barracas Central dispute un torneo internacional en 2026.
De los 16 clasificados a la próxima fase del Clausura, nueve beneficiarían al equipo de Matías Tapia, ya que son los mismos que ya entraron a copas por tabla. Si bien no hay garantías de que alguno de ellos salga campeón, por la capacidad de esos equipos, es lo más probable. Además, Lanús debe enfrentar a Atlético Mineiro por la final de la Sudamericana, lo que también podría liberar un cupo y permitir que “El Guapo” acceda al plano internacional por primera vez en su historia.
Qué debe ocurrir para que Independiente ingrese a Copa Sudamericana
Si Lanús conquista la Sudamericana y el Clausura, o solo la Copa, y alguno entre Boca, Central, Argentinos, River, Racing, Riestra, San Lorenzo o Tigre se queda con el título local, el siguiente en entrar a "La Gran Conquista" sería Independiente, hoy dos puntos por debajo de Barracas en la Anual.
