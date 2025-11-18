Torneo Clausura 2025: la AFA confirmó quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final

El sábado 22 de noviembre comienzan los playoffs del torneo. Vélez y Argentinos abrirán los encuentros, mientras que Lanús y Tigre cerrarán la ronda.

La AFA confirmó cuáles serán los árbitros para todos los partidos de octavos de final del Torneo Clausura 2025 , que se disputarán del sábado 22 al miércoles 26 de noviembre en cancha del mejor ubicado de cada cruce. En total, serán ocho cruces, con algunos clásicos y la asistencia total del VAR.

El primer encuentro se disputará a las 20 en el José Amalfitani, cuando Vélez reciba a Argentinos Juniors con el arbitraje de Andrés Merlos, con Fernando Espinoza en el la cabina. Cuando el reloj marquen las 22 en Santiago del Estero, Central Córdoba se enfrentará a San Lorenzo bajo la conducción de Nazareno Arasa y con Lucas Novelli en el VAR.

Por otro lado, el domingo será un día de platos fuertes. Primero, Rosario Central y Estudiantes chocarán en el Gigante de Arroyito a las 17:30 bajo la supervisión de Pablo Dóvalo y Hernán Mastrángelo en la revisión desde Ezeiza. Luego, Boca recibirá a Talleres a las 20, con Sebastián Zunino en la cancha y Adrián Franklin en la asistencia tecnológica.

El lunes habrá tres cruces: primero Deportivo Riestra será local de Barracas Central a las 17 horas, bajo el criterio Nicolás Ramírez y Héctor Paletta en la cabina. A las 19.15, Facundo Tello, revisado por Yamil Possi, impartirá justicia en el Cilindro para Racing-River . Por último, Unión recibirá a Gimnasia a las 22, con Sebastián Martínez arbitrando y Ariel Penel en la asistencia.

El último encuentro se disputará el miércoles 26 a las 21.30 en La Fortaleza, cuando Lanús reciba a Tigre con Leandro Rey Hilfer como juez y Fabrizio Llobet en el VAR.

A partir de ahora, comienza la parte mata-mata del Torneo Clausura. En caso de que el partido quede igualado, se jugarán 30 minutos más de tiempo suplementario y si persiste el empate, todo se definirá desde los doce pasos.

La clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana, definida en el fútbol argentino

A la Copa Libertadores entraron directamente Rosario Central y Boca, junto con Argentinos Juniors, que jugará la fase 2, la misma instancia en la que el Xeneize quedó eliminado contra Alianza Lima en febrero.

En la Sudamericana, River terminó cuarto y es el primero en ingresar a esa Copa, aunque podría saltar a la Libertadores si obtiene el Clausura, o si Boca, Central o Argentinos salen campeones y liberan cupos. Detrás del Millonario aparece Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús (que debe disputar la final de Sudamericana) y Tigre.

Qué debe ocurrir para que Barracas Central ingrese a Copa Sudamericana

Por último, es muy probable que Barracas Central dispute un torneo internacional en 2026.

De los 16 clasificados a la próxima fase del Clausura, nueve beneficiarían al equipo de Matías Tapia, ya que son los mismos que ya entraron a copas por tabla. Si bien no hay garantías de que alguno de ellos salga campeón, por la capacidad de esos equipos, es lo más probable. Además, Lanús debe enfrentar a Atlético Mineiro por la final de la Sudamericana, lo que también podría liberar un cupo y permitir que “El Guapo” acceda al plano internacional por primera vez en su historia.

Qué debe ocurrir para que Independiente ingrese a Copa Sudamericana

Si Lanús conquista la Sudamericana y el Clausura, o solo la Copa, y alguno entre Boca, Central, Argentinos, River, Racing, Riestra, San Lorenzo o Tigre se queda con el título local, el siguiente en entrar a "La Gran Conquista" sería Independiente, hoy dos puntos por debajo de Barracas en la Anual.