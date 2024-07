La Ciudad anunció un acuerdo con Nación por la coparticipación

En esa tónica, Macri afirmó que “el ministro Caputo cumple en este sentido con la palabra empeñada y para nosotros es una tranquilidad. Este Gobierno sin duda heredó este problema, y no es el que nos sacó los recursos. Destacamos que esté cumpliendo, aunque sea unos meses después, con lo que la Corte indica a partir del 1 de agosto”.

Y remarcó la importancia de respetar “los fallos de la Corte. Es importante para un país que intenta atraer inversiones. Para nosotros es una tranquilidad porque nos permite mantener el funcionamiento y las inversiones de la Ciudad como estaban razonablemente previstas y que juntos vamos a ir a buscar una solución de futuro”.

Caputo Jorge Macri.jpg Luis Caputo recibió a Jorge Macri en el Ministerio de Economía.

Explicó, a su vez, que “esta plata es muy necesaria para la Ciudad porque necesitamos seguir pagándole a los maestros, a los docentes, seguir haciendo las obras que tenemos que hacer, hídricas, inversión en seguridad, en salud, así que esto nos da esa tranquilidad".

"Más allá de los grandes números que son un montón de plata para cualquier persona, lo importante es que la gente sepa que la Ciudad tiene hoy los recursos o va a tener a partir del 1° de agosto los recursos para seguir en un plan de mejora de operación como el que teníamos ya imaginado”, comentó.

Por otra parte, el alcalde aseguró que "se va a cumplir con lo que la Corte indica a partir del 1 de agosto, en el porcentaje que dice. Y vamos a ir juntos a la Corte a dialogar. Por eso el pago de la deuda va a ser parte de la charla. Tenemos la tranquilidad de que a partir de ese momento se empiece a cumplir con esta indicación y juntos vamos a buscar una solución definitiva a esta discusión".

En el cierre de la charla con los periodistas, aclaró: “Nunca suspendimos ninguna obra pública porque estos seis meses que llevamos hasta ahora los sostuvimos con recursos que teníamos ahorrados, en reserva. Así que hasta ahora no hubo una afectación”.

Guiño de Nación al PRO

En la dimensión política, el acuerdo entre Nación y la Ciudad es un guiño de Javier Milei hacia Jorge Macri, uno de sus principales aliados entre los gobernadores, y por elevación a Mauricio Macri, quien agitaba una batería de reclamos, entre ellos el de la Coparticipación Federal.

Durante las últimas semanas, el vínculo entre el Presidente y el fundador del PRO sufrió su desgaste más vertiginoso desde diciembre del año pasado, cuando La Libertad Avanza (LLA) asumió la administración nacional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1808597874961494140&partner=&hide_thread=false Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases.



A comienzos del mes, Mauricio Macri había compartido un tuit marcándole la cancha al Gobierno. Haciendo referencia al apoyo de Juntos por el Cambio (JxC) a Milei y el rol fundamental que cumplió el PRO en la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal, comentó que "para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema".

"Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", disparó.

El 9 de Julio, con motivo del Pacto de Mayo, el expresidente consideró haber sido víctima de un "destrato" por parte de Milei. Esa pulseada se profundizó más con la eyección de Julio Garro, hombre del tandilense, de la subsecretaría de Deportes luego de haber dicho que Lionel Messi debía pedirle perdón a los franceses por los cantos racistas tras ganar la Copa América.