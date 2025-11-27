La Corte Suprema dejó firme la condena contra Nicolás Carrizo, líder de Los Copitos, por tenencia ilegítima de DNI + Seguir en









El máximo tribunal ratificó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la pena en mayo de 2024. La documentación fue hallada en la caja fuerte del domicilio del jefe del grupo.

Nicolás Carrizo, señalado como el jefe de la banda Los Copitos. Reuters

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la sentencia a un año de prisión en suspenso contra Nicolás Carrizo, líder de la banda conocida como "Los Copitos", por la tenencia ilegítima de dos documentos nacionales de identidad. La condena es por una causa derivada de la investigación por el atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El jefe del grupo, que este año resultó absuelto en el juicio por el intento de asesinato contra la exmandataria, no logró el mismo resultado en este expediente. Amparándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el máximo tribunal de la Nación rechazó por inadmisible a queja presentada por su abogado.

P14 - Nicolas Carrizo _opt.jpeg Nicolás Carrizo La causa comenzó durante la pesquisa por el atentado, en la que la Policía halló dos DNI auténticos que no le pertenecían y que se hallaban en una caja de teléfono dentro de su domicilio de Morón. El juez de San Martín, Matías Mancini, lo juzgó por haber mantenido bajo su disposición, hasta el 14 de septiembre de 2022, tal documentación.

La titular de uno de los documentos declaró que lo había perdido “hacía varios años”, mientras que Carrizo sostuvo que la policía se lo “plantó” durante el allanamiento, una versión desestimada por el magistrado.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena en mayo de 2024 y, ahora, la Corte Suprema cerró definitivamente la vía recursiva. En otro proceso, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte también fueron condenados por tenencia ilegal de documentos, cuyas penas fueron unificadas al dictarse sus sentencias por el intento de homicidio.

Nicolás Carrizo, absuelto en la causa por el intento de atentado a Cristina Kirchner En la causa por el atentado, Carrizo permaneció detenido dos años y once meses hasta su excarcelación al inicio de los alegatos. Mientras el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Sabag Montiel y a Uliarte por intento de homicidio agravado, Carrizo fue absuelto como presunto partícipe secundario, decisión que quedó firme al no ser apelada. La Justicia resolvió condenar a Sabag Montiel a 10 años de prisión por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. En total, deberá pasar 14 años tras la rejas debido a una condena previa que poseía por tenencia y distribución de pornografía infantil. Uliarte, quien fue señalada como partícipe necesaria del intento de magnicidio, también recibió una condena a 8 años de prisión. En su caso, la acusación se basó en una extensa serie de mensajes de texto que la incriminan en la planificación del atentado.