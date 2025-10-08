Atentado a Cristina Kirchner: condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8

La Justicia encontró culpables a los principales sospechosos. Sabag Montiel, de 35 años, cumplirá un total de 14 años tras las rejas por una condena previa por tenencia de pornografía infantil.

La Justicia resolvió condenar a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner . En total, deberá pasar 14 años tras la rejas debido a una condena previa que poseía por tenencia y distribución de pornografía infantil .

Su expareja, Brenda Uliarte , quien fue señalada como partícipe necesaria del intento de homicidio, también recibió una condena a 8 años de prisión . En su caso, la acusación se basó en una extensa serie de mensajes de texto que la incriminan en la planificación del atentado.

Por su parte, el tercer acusado, Nicolás Carrizo , fue absuelto de la causa , ya que tanto la fiscalía como la querella desistieron de continuar la acusación al considerar que no había pruebas suficientes que lo vincularan al hecho.

Los tres imputados integraban un grupo informal conocido como “la banda de los copitos” , un emprendimiento de venta de algodones de azúcar que compartían. Su vínculo personal y laboral fue clave para reconstruir las comunicaciones previas al ataque.

El fallido atentado contra la entonces vicepresidenta ocurrió el 2 de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel, frente a su domicilio en Recoleta, le apuntó con una pistola Bersa calibre 32 y gatilló a pocos centímetros de su cabeza, aunque el arma no se disparó.

El intento de magnicidio marcó uno de los momentos más tensos de la política argentina reciente y generó una profunda conmoción social.

El desarrollo del juicio contra Fernando Sabag Montiel

Durante el juicio oral, la fiscalía imputó a Sabag Montiel y Uliarte por homicidio triplemente agravado: por alevosía, por violencia de género (femicidio) y por violencia política, además del uso de un arma de fuego.

En su alegato final, la defensora oficial Fernanda López Puleio pidió la absolución de Sabag Montiel, argumentando su inimputabilidad y señalando que el arma utilizada no estaba en condiciones de ser disparada, ya que tenía el cargador parcialmente salido de la empuñadura.

El propio acusado intentó justificar su accionar en la audiencia de junio del año pasado: “Es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, declaró, y sostuvo que sus actos respondieron a supuestos fines “éticos”.

Las declaraciones de Sabag Montiel antes del veredicto

El principal acusado, Fernando Sabag Montiel, ciudadano brasileño señalado como autor material del ataque del 1 de septiembre de 2022, utilizó su derecho a hablar y volvió a sostener que “Toda esta causa estuvo armada y eso se sabe”. Durante su exposición, aseguró que “plantaron un arma” y acusó al abogado Gastón Marano, exdefensor de Nicolás Carrizo, de haber tenido participación en esa maniobra.

Sabag Montiel también vinculó el caso con otros hechos políticos: “Es una estrategia que viene usando Cristina Kirchner, igual que pasó con (el fiscal Alberto) Nisman”, declaró, agregando que en aquella investigación se usó “a una persona del entorno como (Diego) Lagomarsino”. Además, insistió en que “Brenda y Sabag no tuvieron ninguna participación” y defendió la inocencia de Gerardo Milman.

Ante sus reiteradas alusiones políticas, la jueza Sabrina Namer debió interrumpirlo y pedirle que se limitara a los hechos del expediente.

Durante el juicio, Sabag Montiel ya había admitido públicamente su intención de asesinar a la entonces vicepresidenta. “Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muriera”, dijo en una audiencia anterior, donde explicó que gatilló porque, según él, “es una ladrona y una asesina”.