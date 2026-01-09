Italia concedió un apoyo clave al acuerdo comercial de la UE con el Mercosur

Desde el gobierno de Meloni consideran que "este acuerdo está destinado a impulsar sus exportaciones". La primera ministra fue considerada durante mucho tiempo como el voto clave en la campaña de la Comisión Europea.

Italia concedió este viernes un apoyo crucial a los planes de la Unión Europea (UE) para sellar el gran acuerdo de libre comercio con el Mercosur . El consenso llevaba siendo negociado hacía más de 25 años y fue aprobado en las últimas horas, en medio de arduos debates.

Los países del bloque europeo respaldaron mayoritariamente este viernes el acuerdo, a la espera de que el Consejo de la UE cierre formalmente el procedimiento a las 11 (hora argentina) , según indicaron varias fuentes diplomáticas a la prensa internacional.

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, fue considerada durante mucho tiempo como el voto clave en la campaña de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , para reunir apoyo para el acuerdo comercial.

Von der Leyen podría firmar el acuerdo la próxima semana durante una reunión en Paraguay . El Parlamento Europeo votará sobre él antes de que entre en vigor. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani , señaló que era una “buena noticia" para la nación.

“Este acuerdo está destinado a impulsar nuestras exportaciones, con el objetivo de alcanzar los 700.000 millones de euros en exportaciones”, escribió el funcionario en X.

Por su lado, Meloni dijo en una conferencia de prensa que nunca tuvo “ninguna objeción ideológica” al acuerdo del Mercosur. “Siempre hemos dicho que estaremos a favor de él cuando haya suficientes garantías para nuestros agricultores”, expresó al respecto.



No obstante agregó que si bien “el potencial del acuerdo es bueno" no lo es "a expensas de la excelencia de nuestros productos”. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz hizo referencia a que este acuerdo “es un hito en la política comercial europea y una señal importante de nuestra soberanía estratégica y nuestra capacidad de acción”.

“Con este acuerdo, fortalecemos nuestra economía y nuestras relaciones comerciales con nuestros socios en América del Sur, lo cual es bueno para Alemania y para Europa”, destacó el alemán.

La Unión Europea cedió a los pedidos de Italia y quedó a un paso de cerrar el acuerdo con el Mercosur

Con el objetivo de avanzar con las negociaciones para cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, la Comisión Europea le propuso a Italia, uno de los países que más resisten el pacto, medidas económicas favorables para abaratar costos en la industria de la agricultura y que pueda dar su voto positivo.

Originalmente, el tratado se iba a firmar el pasado 20 de diciembre en Brasilia pero se pospuso por la oposición de países como Italia, Francia y Polonia, que advirtieron que este acuerdo podría afectar su actividad agropecuaria.

Este miércoles, se llevó a cabo una reunión extraordinaria con ministros de Agricultura de los países miembros de la Unión Europea y se planteó reducir los precios de abonos y fertilizantes, a partir de la suspensión temporal a los aranceles por las importaciones de estos productos.