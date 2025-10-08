Atentado a Cristina Kirchner: Fernando Sabag Montiel habló antes del veredicto de la Justicia y dijo que la "causa está armada"

El principal acusado podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión. La audiencia se lleva a cabo en una sala del subsuelo de Comodoro Py.

El juicio por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner llega este miércoles a su desenlace con la lectura del veredicto final . La audiencia se desarrolla en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py , donde el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°6 , integrado por Sabrina Namer , Adrián Grünberg e Ignacio Fornari , dará a conocer su decisión tras quince meses de debate y el testimonio de 157 testigos .

Antes de la votación de los magistrados, los imputados tuvieron la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras en una audiencia cargada de tensión y expectativa política.

El principal acusado, Fernando Sabag Montiel , ciudadano brasileño señalado como autor material del ataque del 1 de septiembre de 2022 , utilizó su derecho a hablar y volvió a sostener que “ Toda esta causa estuvo armada y eso se sabe ”. Durante su exposición, aseguró que “plantaron un arma” y acusó al abogado Gastón Marano , exdefensor de Nicolás Carrizo , de haber tenido participación en esa maniobra.

Sabag Montiel también vinculó el caso con otros hechos políticos: “ Es una estrategia que viene usando Cristina Kirchner, igual que pasó con (el fiscal Alberto) Nisman ”, declaró, agregando que en aquella investigación se usó “ a una persona del entorno como (Diego) Lagomarsino ”. Además, insistió en que “ Brenda y Sabag no tuvieron ninguna participación ” y defendió la inocencia de Gerardo Milman .

Ante sus reiteradas alusiones políticas, la jueza Sabrina Namer debió interrumpirlo y pedirle que se limitara a los hechos del expediente.

Durante el juicio, Sabag Montiel ya había admitido públicamente su intención de asesinar a la entonces vicepresidenta. “Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muriera”, dijo en una audiencia anterior, donde explicó que gatilló porque, según él, “es una ladrona y una asesina”.

El desarrollo del juicio contra Fernando Sabag Montiel

Durante el juicio oral, la fiscalía imputó a Sabag Montiel y Uliarte por homicidio triplemente agravado: por alevosía, por violencia de género (femicidio) y por violencia política, además del uso de un arma de fuego.

En su alegato final, la defensora oficial Fernanda López Puleio pidió la absolución de Sabag Montiel, argumentando su inimputabilidad y señalando que el arma utilizada no estaba en condiciones de ser disparada, ya que tenía el cargador parcialmente salido de la empuñadura.

El propio acusado intentó justificar su accionar en la audiencia de junio del año pasado: “Es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, declaró, y sostuvo que sus actos respondieron a supuestos fines “éticos”.