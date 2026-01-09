El S&P Merval y los bonos en dólares avanzan tras el pago de deuda + Seguir en









El pasado jueves, los títulos soberanos habían caído hasta 2% debido a un factor técnico asociado con el corte de cupón.

Los títulos soberanos avanzan en el pre market de Nueva York. Depositphotos

Los bonos en dólares rebotan este viernes en Wall Street, en medio del pago de deuda por parte del Gobierno y tras las caídas extraordinarias superiores al 2% registradas el pasado jueves a raíz de un factor técnico relacionado al corte de cupón de los mismos.

En estos casos, la plataforma de Bloomberg no ajusta de manera inmediata el precio de los bonos tras el cobro de intereses, un factor que genera una caída que no refleja la variación real de los títulos soberanos. Por este motivo, los operadores prefieren esperar a que el pago se efectivice para recalcular correctamente el desempeño de los bonos y evaluar la evolución real de las cotizaciones.

En ese contexto, los Bonares operan mixtos, mientras que los títulos Globales avanzan en su totalidad y trepan hasta 0,4% de la mano del Global 2035. En tanto, el riesgo país retrocede y se ubica en torno a los 569 puntos básicos.

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que 2026 deja atrás el ciclo electoral intermedio, con novedades y desafíos que persisten en el plano macro-financiero, donde destaca el objetivo explícito por parte del Banco Central (BCRA) de acumular reservas netas. "Esta acumulación se dará en un esquema de bandas recalibradas, con un esquema monetario algo más claro que el previo, con la necesidad de la remonetización de la economía", remarcó Franco.

Por su parte, inficó que a nivel internacional la atención la captura de Nicolás Maduro podría reconfigurar la región en términos geopolíticos y afectar el precio del petróleo, una materia prima "cada vez más relevante para las cuentas externas de la Argentina ante el incesante desarrollo de Vaca Muerta".

ADRs y S&P Merval En la plaza local, el S&P Merval sube 1,1% a 3.108.692,59 puntos, mientras que la medición en dólares lo hace 1,1% hasta los 2.031,56 puntos. Los papeles operan con mayoría de alzas, destacando: Transener (+3,1%); Ternium (+2,6%) y Transportadora de Gas del Norte (+2,4%). En tanto, los ADRs operan mixtos en Wall Street. Edenor (+0,8%) y Pampa Energía (+0,6%) encebzan las subas, mientras que Loma Negra (-0,9%) lidera las pérdidas.

