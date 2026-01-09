Karina Milei fue al teatro a ver la obra en la que actúa la pareja de Patricia Bullrich + Seguir en









La hermana del presidente se hizo presente en calle Corrientes para ver "¿Qué Somos?". Yanco, abogado y empresario, hizo su debut teatral en 2013 en la obra.

Archivo. Ambas funcionarias se distendieron con una noche de teatro. @PatoBullrich

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, estuvo presente en la avenida Corrientes para ver la obra ¿Qué somos?, en la que participa Guillermo Yanco, pareja de la Senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien también se hizo presente

Otras figuras del Gobierno también aprovecharon el inicio del año para distender, previo a lo que será un mes de febrero movido con la convocatoria a sesiones extraordinarias. Así, también se apersonaron el secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli, y la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La presencia de Karina Milei en el teatro Más allá del Gobierno actual, el público de Yanco estuvo compuesto por otras figuras relevantes del ámbito político y cultural. Entre ellos, Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente Fernando de la Rúa

No puedo estar más contenta y orgullosa de él ♥ pic.twitter.com/lSDh7NCFvt — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 9, 2026 Yanco, abogado y empresario, hizo su debut teatral en 2013 en la obra "El evento texto", de Julio Chávez, bajo la dirección de Luz Palazón. Ahora, en "¿Qué somos?" comparte escenario con el actor, autor y director Juan Acosta, artista cercano al sector libertario. El elenco actual se completa con las actuaciones de Silvio Klein y Rubi Montalvo.

De qué trata la obra "¿Qué somos?" La sinopsis oficial publicada por la plataforma Alternativa Teatral resume el eje de la obra: “Es la historia de dos amigos, uno conflictuado con el dilema de casarse o no. Para eso, Silvio busca la complicidad de Clemente, quien mágicamente encuentra el argumento para que Belinda, su enamorada, asuma que ese matrimonio no puede ser. Finalmente, se desatarán confusiones y divertidos torbellinos que se aclararán de la manera más disparatada”.

De perfil versátil, Yanco interpreta a Eduardo, el encargado del edificio, un personaje que desde la producción describen con “mirada profunda, palabra justa y mucha verdad”, según destacaron desde la cuenta oficial de Instagram de ¿Qué somos?. image "¿Qué Somos?" la obra de teatro que protagoniza la pareja de Bullrich. En la misma presentación, el rol aparece delineado como “un poco metido, muy curioso, con alma de detective y corazón noble”. A eso se suma una cuota de sabiduría práctica y una sensibilidad especial para captar lo que ocurre puertas adentro del edificio: “Sabio a su manera y con un radar infalible para los chismes del edificio”, completa la caracterización. ¿Qué somos? tuvo su primera temporada en el Nuevo Teatro La Casona entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre del año pasado. Este jueves, la obra volvió a escena en el mismo espacio con el inicio de su temporada de verano.