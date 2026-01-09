La heredera del hombre más rico de Estados Unidos que conquistó las pasarelas con su patrimonio de millones + Seguir en









En el seno de una familia polémica, consiguió hacerse su propio nombre en la industria de la moda, el cine y la televisión.

La heredera de una auténtica fortuna decidió armar su propia carrera. Imago

Las herencias suelen ser grandes puertas hacia el éxito, ya que ahorran muchos pasos para poder llegar a la cima. Muchas veces, quienes cuentan con familias muy acaudaladas consiguen ganar millones de dólares con sus propios métodos, alejados totalmente del mundo de los negocios tradicionales.

Lydia Hearst-Shaw tenía un futuro asegurado, con una fortuna considerable y sin la necesidad de exponerse públicamente. Sin embargo, decidió aprovechar sus recursos para construir su propio nombre y despegarse de un apellido históricamente asociado al lujo.

lydia Splash News La también actriz supo dejar de lado su apellido para alcanzar el éxito. Splash News De las familias más ricas de Estados Unidos: la historia de Lydia Hearst-Shaw Lydia Hearst-Shaw desarrolló una carrera sostenida en la industria de la moda desde mediados de la década de 2000. Fue tapa de revistas internacionales como Vogue, Vogue Italia, Harper’s Bazaar, GQ y Elle, y participó en campañas para marcas de alcance global como Louis Vuitton, Prada, Chanel, Fendi, H&M y Moschino. También colaboró en el diseño de líneas de accesorios y fue imagen de lanzamientos comerciales vinculados al sector del lujo y la moda urbana.

En televisión, integró el elenco de la serie South of Hell, emitida por WE tv, donde interpretó a Charlotte Roberts durante toda la temporada. Además, tuvo un rol recurrente como Pandora en la serie Z Nation, producida por Syfy, con participación en varios episodios. En cine, actuó en producciones como Cabin Fever: Patient Zero, Between Worlds, Aileen Wuornos: American Boogeywoman y Slayers, todas estrenadas comercialmente en Estados Unidos.

Más allá de su trabajo frente a cámara, también participó como productora en algunos de los largometrajes mencionados. En paralelo, mantuvo actividad editorial vinculada a la moda, con columnas y proyectos digitales propios, y una presencia constante en eventos internacionales del sector.

Fortuna de millones: cuál es el patrimonio de Lydia Hearst-Shaw El patrimonio neto de Lydia Hearst-Shaw está estimado en 100 millones de dólares, según distintos medios especializados. La cifra se explica por su trabajo como actriz, modelo, productora y escritora, tanto en Hollywood como en las principales pasarelas del mundo. Es nieta de William Randolph Hearst, histórico editor de periódicos que, al momento de su muerte, en 1951, poseía una fortuna cercana a los 200 millones de dólares, un monto que actualizado equivaldría a unos 2.2 mil millones. Su estilo de vida extravagante le dio al apellido una fama particular que todavía conserva peso e influencia en Estados Unidos.

