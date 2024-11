La Corte Suprema dejó firme un fallo que declaró inconstitucional la prisión perpetua en un caso concreto

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves un fallo de Casación en el que se declaró la inconstitucionalidad de la prisión perpetua en un caso concreto. La decisión fue firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti y no acompañada por Ricardo Lorenzetti.

La Fiscalía presentó un recurso extraordinario donde cuestionaba el fallo de Casación, porque consideraba que no era el momento procesal de examinar la validez de esa norma porque el condenado no había cumplido el tiempo mínimo de pena exigido para la evaluación de la concesión de, por ejemplo, la libertad condicional.

Si bien no fue revertida la decisión de Casación, el máximo tribunal evitó pronunciarse por la cuestión de fondo. En su fallo aclaró "que resulta pertinente precisar que en el caso no se encuentra discutida la validez constitucional de la pena de prisión perpetua. En efecto, lo que la recurrente alega es la inexistencia de un agravio concreto y actual para el condenado que justifique la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14 del C.P., toda vez que no ha cumplido con el tiempo mínimo necesario para solicitar acceder a la libertad condicional", señala el considerando 9 del fallo.

El caso en cuestión

En la causa sobre la que falló la Corte Suprema, el Tribunal Oral de Menores N° 2 de la Capital Federal había condenado a Sebastián Alejandro Guerra a prisión perpetua por homicidio “criminis causae” reiterado en dos oportunidades, una de ellas en grado de tentativa.

Guerra asesinó a María Luján Campilongo (cabo de la Policía Federal), de 34 años, de un disparo con arma de fuego e hirió a su pareja, Diego Hernán Ghiglione, de 28 años.

La defensa de Guerra había pedido la inconstitucionalidad de la pena de prisión realmente perpetua, por la imposibilidad de acceder a la libertad condicional y la libertad asistida, entre otros beneficios.

Como el Tribunal rechazó el pedido de la defensa, ésta apeló ante Casación, instancia en la cual fue concedido ese pedido. En este caso fue la Fiscalía quién apeló la decisión y solicitó un recurso extraordinario para llevar el caso hasta la Corte Suprema, que este jueves lo rechazó.