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3 de junio 2026 - 10:38

Según la OVD, más de 100.000 mujeres denunciaron violencia de parejas y exparejas desde 2008

ámbito.com | Vanesa Petrillo
Por Vanesa Petrillo

Los datos surgen de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. La OVD detalló que hizo más de 105.000 derivaciones a la justicia civil y 85.00 a la justicia penal.

Se trata de denuncias hechas por mujeres desde la fundación de la Oficina, en 2008, hasta la fecha.

Se trata de denuncias hechas por mujeres desde la fundación de la Oficina, en 2008, hasta la fecha.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lleva evaluadas 107.417 situaciones de violencia doméstica en la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes a mujeres que denunciaron a sus parejas o exparejas desde el año 2008.

En estos casos, la OVD realizó 105.933 derivaciones a la justicia civil y 85.191 a la justicia penal, lo que equivale a 28 derivaciones diarias.

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Los equipos interdisciplinarios de la OVD reciben el relato de las personas afectadas, evalúan las situaciones y elaboran informes de evaluación de riesgo que son remitidos a la Justicia para la adopción de las medidas correspondientes. Cuenta con equipos médicos que constatan lesiones, confeccionan informes y realizan las derivaciones médicas necesarias.

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En estos casos, la OVD realizó 105.933 derivaciones a la justicia civil y 85.191 a la justicia penal, lo que equivale a 28 derivaciones diarias.

En estos casos, la OVD realizó 105.933 derivaciones a la justicia civil y 85.191 a la justicia penal, lo que equivale a 28 derivaciones diarias.

Sobre la OVD

Creada en el año 2008 con el objetivo de brindar acceso a Justicia a las personas afectadas por situaciones de violencia doméstica que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, la Oficina de Violencia Doméstica recibe denuncias todos los días del año, durante las 24 horas, en su sede ubicada en Lavalle 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuenta con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología, la medicina y el trabajo social, quienes realizan evaluaciones de riesgo, constatación de lesiones y derivaciones judiciales y no judiciales.

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