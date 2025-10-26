La división del PJ permitió que LLA ganara Tierra del Fuego y se quedara con dos senadores

JEl hoy legislador provincial Agustín Coto y Belén Monte de Oca llegarán a la Cámara alta por el partido del Presidente. El gobernador Gustavo Melella se impuso a la lista disidente, pero quedó lejos del primer puesto.

Agustín Coto fue el más votado en Tierra del Fuego y ganó la categoría a senadores.

La Libertad Avanza (LLA) se aprovechó de la división del peronismo y l ogró este domingo un gran triunfo con el 39.51% de los votos en Tierra del Fuego que le aporta dos senadores y un diputado nuevos . Segundo con el 30.64% quedó Fuerza Patria del gobernador Gustavo Melella , que renovó un senador y un diputado y tercero, con 20.66%, la segunda lista peronista de Defendamos Tierra del Fuego, que se quedó sin nada.

Este domingo 26 de octubre, l os fueguinos eligieron 3 senadores y 2 diputados nacionales. Había 153.120 votantes habilitados, distribuidos en 453 mesas. Representa el 0,42 % del padrón nacional. La participación fue del 70,57%.

E l peronismo ahora se lamenta haber ido dividido en la provincia. Si se suman ambas listas hubieran sacado más 50% de los votos y hubiera retenido las dos bandas en el senado, enviando un mensaje de castigo a las políticas oficiales que castigaron a Tierra del Fuego, tanto a la industria y el turismo.

Con el 39.51% de votos LLA ganó en la categoría senadores y logró que el hoy legislador provincial Agustín Coto y Belén Monte de Oca lleguen a la Cámara alta. En tanto, Miguel Rodríguez, que obtuvo 38,46%, fue electo diputado y también ganó tranquilo la categoría.

Lejos quedó la lista de Fuerza Patria del gobernador Melella. Cristina López logró su reelección en el Senado al sacar el 30.64% y Paulo Agustín Tita fue electo diputado al sacar el 30,96%.

La decepción se la llevó el peronismo disidente de los intendentes de Río Grande, Martín Perez, y de Tolhuin, Daniel Harrington. No logró ninguna banca. En la categoría senadores sacó el 20,67% y en diputados 20,77%.

Los senadores electos reemplazarán en diciembre a María Eugenia Duré, Cristina López (Unión por la Patria) y Pablo Blanco (UCR). En tanto, los diputados electos reemplazarán en diciembre a Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Carolina de Yutrovic (Unión por la Patria).

El otro gran perdedor fue Provincias Unidas, que en esta provincia encabezaba el hoy senador radical Pablo Blanco. Sacó apenas el 3,58 % en senadores y 3,15% en diputados. Aunque no aspiraba a sumar bancas, la izquierda estuvo lejos de sus mejores elecciones. Sus candidatos para el Senado (Hugo Iglesias) sacó el 3,03 y diputados (María Meza) cosecharon 3,25% de votos.

Lejos quedaron el resto de las listas competidoras. Frente Grande de Rogelio Barón tuvo un 0,92%, y el Frente Patriota Federal de Horacio Sotomayor el 1,53%.

Se renuevan dos bancas de diputados: Ricardo Garramuño de Somos Fueguinos y Carolina de Yutrovic de Unión por la Patria.

