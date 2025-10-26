Los comicios en la Argentina son obligatorios, por lo que aquellos que no se presentaron deberán afrontar algunas sanciones.

Quienes no fueron a votar tienen hasta 60 días para justificar su ausencia. Caso contrario deberán pagar la multa.

Este domingo 26 de octubre los argentinos votaron nuevamente diputados y senadores que renovarán parte del Congreso Nacional. En este contexto, la Justicia Electoral detalló cuáles son las multas y sanciones previstas para quienes no cumplieron con su deber cívico.

Así mismo, remarcó las causas válidas por no ir a votar y cómo justificarlas, además de los pocos casos en los que el voto es optativo.

De acuerdo con el artículo 137 de la Ley Electoral Provincial N° 5109 , los ciudadanos que estaban habilitados para votar y no justifiquen su ausencia ante la Junta Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección , deberán pagar una multa que va desde $50 hasta $500 . El monto se eleva de acuerdo a la cantidad de infracciones acumuladas en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral.

Una vez finalizado el escrutinio definitivo, la Justicia Electoral elabora un listado de infractores que se incorpora al Registro de Infractores al Deber de Votar . Estar en ese registro no solo implica la obligación de abonar la multa, sino que también puede generar inconvenientes administrativos, como restricciones para realizar determinados trámites oficiales.

Asimismo, el juez electoral puede disponer trabajos comunitarios de hasta tres días como medida alternativa. En caso de que el infractor también haya sido autoridad de mesa, las sanciones se duplican.

La normativa establece que el dinero recaudado por las sanciones no ingresa al presupuesto general del Estado, sino que se destina al fomento de la educación común en los distintos distritos de la provincia.

Cabe destacar que el costo de las multas puede variar en cada provincia. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires las multas varían entre los $1.000 y $2.000 pesos. En tanto, en Chubut esta vez se aplicarán sanciones económicas de hasta $35.000 por no ejercer el voto.

Boleta única de Papel CNE

Cuáles son las causas válidas para no votar

Los votantes que no puedan asistir deberán presentar documentación que respalde el motivo de su inasistencia. Entre las causas válidas se contemplan:

Distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación: se requiere una constancia emitida por una comisaría o dependencia oficial.

Problemas de salud o fuerza mayor: debe presentarse un certificado médico válido.

Cumplimiento de tareas esenciales: el empleador debe notificar al Tribunal Electoral con al menos 72 horas de anticipación.

Actuación como fiscal o personal electoral en otra mesa: se debe presentar la acreditación formal correspondiente.

Cómo justificar que no voté, paso a paso

La justificación debe cargarse antes del cierre de los comicios en la plataforma oficial: https://infractores.padron.gov.ar.

Si no se presenta la documentación en ese plazo, el sistema registrará al ciudadano como infractor y se iniciará el proceso sancionatorio.

Quiénes están exentos de votar en las elecciones 2025

La ley contempla casos en los que el sufragio no es obligatorio. Están exentos de la obligación de votar los siguientes grupos: