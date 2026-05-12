EEUU adelanta conversaciones para abrir nuevas bases en Groenlandia

El esfuerzo diplomático de la administración Trump está siendo liderado por el funcionario Michael Needham. Los equipos de ambos países se reunieron al menos cinco veces desde mediados de enero.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró que la administración era muy optimista y creía que las conversaciones iban por buen camino.

Funcionarios estadounidenses buscan abrir tres nuevas bases en el sur de Groenlandia , luego de la crisis diplomática desatada por las intenciones del presidente Donald Trump de tomar este territorio semiautónomo de Dinamarca a la fuerza . Los equipos de ambos países llevan conversaciones desde enero y del lado de EEUU ven "con optimismo" estos acercamientos.

En enero, Trump afirmó que EEUU debería "apropiarse" de Groenlandia para evitar que Rusia o China la tomaran primero . La acción, añadió, podría ocurrir "por las buenas" o "por las malas". Ahora, en las últimas horas la Casa Blanca confirmó que la administración estaba manteniendo conversaciones de alto nivel, pero declinó hacer comentarios sobre los detalles de las negociaciones en diálogo con BBC.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró que la administración era muy optimista y creía que las conversaciones iban por buen camino . Por otro lado, Dinamarca ya había manifestado su disposición a dialogar sobre esta instalación de bases en la isla y su Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó la existencia de conversaciones al sostener que "existe un proceso diplomático en curso".

Otra fuente diplomática agregó que funcionarios estadounidenses propusieron que la designación de las bases sea formalmente como territorio soberano de EEUU.

Otra fuente diplomática agregó que funcionarios estadounidenses propusieron que la designación de las bases sea formalmente como territorio soberano de EEUU . Estas se centrarían principalmente en la vigilancia de la posible actividad marítima rusa y china en una zona del Atlántico Norte entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido conocida como el corredor GIUK .

Según las fuentes, aún no se llegó a un acuerdo formal y el número final de bases podría variar. Además, es probable que una de ellas se ubique en Narsarsuaq, en el emplazamiento de una antigua base militar estadounidense que albergaba un pequeño aeropuerto.

Este delicado esfuerzo diplomático está siendo liderado por el funcionario del Departamento de Estado Michael Needham, a quien se le encomendó la tarea de elaborar un acuerdo que satisfaga a Trump y, al mismo tiempo, respete las líneas rojas de Dinamarca en lo que respecta a la protección de sus fronteras. Los equipos se reunieron al menos cinco veces desde mediados de enero.

groenlandia.jpg Por otro lado, Dinamarca ya había manifestado su disposición a dialogar sobre esta instalación de bases en la isla y su Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó la existencia de conversaciones.

Groenlandia: subsuelo muy codiciado, pero poco explotado y la clave del cambio climático

El subsuelo de Groenlandia, con sus potenciales yacimientos de tierras raras, ha despertado la codicia de Estados Unidos, pero las condiciones climáticas extremas y la debilidad de las infraestructuras de este territorio autónomo ártico, bajo soberanía danesa, dificultan seriamente la explotación minera. Actualmente, solo hay dos minas en actividad en toda la isla.

Una de ellas está dedicada a la extracción de anortosita -una roca con múltiples aplicaciones industriales, en especial para la fabricación de ciertos tipos de vidrio- y es gestionada por la empresa Lumina Sustainable Materials, de capital canadiense y suizo. La otra mina activa es un yacimiento de oro operado por Amaroq, una compañía fundada por el islandés Eldur Olafsson.

El interés comercial por las riquezas aún inexploradas de Groenlandia se intensifica a la par del cambio climático, impulsado por el deshielo y la apertura de nuevas rutas marítimas alrededor de la inmensa isla.

Según datos de la Autoridad de Recursos Minerales de Groenlandia, al 13 de febrero había 138 permisos mineros activos en manos de más de una decena de empresas y particulares. Un análisis de estos datos realizado por la agencia AFP permite trazar un panorama del sector.