La Corte Suprema de EEUU permite a los republicanos de Alabama rediseñar el mapa electoral para las legislativas + Seguir en









La mayoría conservadora impuso la medida frente al rechazo de los tres liberales, quienes sugirieron que el tribunal inferior aún podría reactivar el bloqueo al mapa.

La Corte Suprema avaló la propuesta republicana en Alabama para aplicar un nuevo mapa del Congreso que les otorga una ventaja política estratégica.

La Corte Suprema de EEUU despejó el camino para que los republicanos de Alabama utilicen un mapa electoral que beneficia sus aspiraciones en noviembre, profundizando el impacto de sus fallos sobre el derecho al voto. Al hacerlo, el máximo tribunal anuló la suspensión previa que pesaba sobre el mapa, la cual argumentaba que el diseño discriminaba por raza y neutralizaba el poder electoral de los afroamericanos.

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Es probable que Alabama restaure su antiguo mapa electoral, una medida que beneficiaría a los republicanos al concentrar el poder de voto de la población negra en un solo distrito en lugar de dos. Al reducir esta presencia en la representación estatal ante el Congreso, el control conservador sobre los siete escaños se vería reforzado.

Bajo el liderazgo de su mayoría conservadora, el tribunal aprobó la medida con la oposición de sus tres integrantes liberales. Los magistrados discrepantes dejaron caer que el fallo del tribunal inferior, que suspendía el mapa republicano, podría volver a entrar en vigor.

donald trump En su esfuerzo por retener el control de ambas cámaras del Congreso, el partido de Donald Trump encontró en Alabama un aliado clave.

Impacto político del rediseño electoral En su esfuerzo por retener el control de ambas cámaras del Congreso, el partido de Donald Trump encontró en Alabama un aliado clave. Este estado lidera una tendencia republicana de rediseñar distritos para reducir la influencia del voto negro, tradicionalmente demócrata, aprovechando que el Supremo debilitó previamente la Ley de Derechos Electorales.

La decisión del Supremo de eliminar un distrito mayoritariamente afroamericano en Luisiana por uso excesivo de la raza provocó una respuesta instantánea en Alabama. Amparándose en ese precedente de finales de abril, el gobierno estatal pidió al máximo tribunal que le permita volver al mapa anterior, que cuenta con una mínima representación mayoritaria negra. El mandato judicial de utilizar un mapa con dos distritos de mayoría negra en Alabama buscaba corregir una discriminación racial intencionada. Según el tribunal inferior, volver al esquema anterior diluiría ilegalmente el poder de los votantes afroamericanos, quienes representan el 25% del estado y cuentan actualmente con dos representantes demócratas en el Congreso.