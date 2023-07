La inesperada confesión de Milei sobre Boca y por qué el populismo lo alejó del fútbol

"Tengo bastante con vivir en un país populista para ser hincha de un equipo que tomaba decisiones populistas", agregó el precandidato presidencial de La Libertad Avanza.

DIANA MONDINO Y JAVIER MILEI.jpeg La Libertad Avanza

En detalle, Javier Milei contó el punto de quiebre en su fanatismo con Boca. "La contratación de Riquelme (en 2013) por parte de Angelici (Daniel)" fue el detonante, dado que "estaba claro que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó", aseguró.

"¿Y qué hizo en la final de la Copa Libertadores entre River y Boca en Madrid?", preguntó el periodista. "Hinché por Boca. En realidad, no es que hinché. Estaba mirando el partido, pero cuando entró (el mediocampista Fernando) Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River", expresó el economista liberal.

Justificó su respuesta así: "En todos los aspectos de la vida estoy en contra del populismo y del socialismo", sentenció Milei en la entrevist sobre ese hecho.

Meses atrás, el periodista Sebastian Acosta subió en su cuenta de Instagram un video en el que Javier Milei contó por qué dejó de ser hincha de Boca, luego de haber frecuentado la cancha y hasta viajar al exterior a ver a su equipo.

"Yo era hincha de Boca. Tenía un palco, tengo una estrella en el museo de Boca. Lo he visto campeón a Boca por todos lados del mundo. Es más, a Tokio viajé con mi hermana el día de los dos goles de Palermo", recordó en ese momento.

"El día en que se retiró Palermo me dio tanta tristeza que no pude volver más a la cancha y no sólo eso sino que, además, cuando Angelici lo trajo a Riquelme en su última etapa que fue lamentable, frente a tanto populismo dejé de ser de Boca", relató.