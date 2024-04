La insólita cita de Manuel Adorni a Perón

En la habitual conferencia de prensa, Adorni dijo: "en cuanto a la toma o al intento de toma de un edificio público del día de ayer me gustaría recordar una frase de un reconocido general y expresidente de la Nación", para luego citar: "el Estado no puede permitir que los edificios y bienes privados sean ocupados o depredados por turbas anónimas, y menos aún puede tolerar la ocupación de sus propias instalaciones. Para ello está la policía y si no es suficiente debe echarse mano de las fuerzas armadas y mandar a los intrusos a la comisaria o a la cárcel".