Despidos en el Estado: ATE anunció un nuevo paro para el viernes

Por la mañana, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodearon los ministerios y edificios públicos, con la intención de evitar los ingresos de los trabajadores estatales. A pesar de la directiva, en Casa Rosada no se observa un refuerzo de seguridad a la habitual.

En sus redes sociales, Rodolfo Aguiar , Secretario General de ATE Nacional , destacó que "al final los estatales entramos de manera masiva y simultánea como había convocado ATE . Me tocó presenciar uno de los momentos más conmovedores desde que asumí esta alta responsabilidad. Los despedidos ingresaban abrazados y llorando".

Posteriormente, señaló: "El Presidente tiene que saber que esas lágrimas que se derramaron hoy no van a ser en vano. El gobierno decidió tercerizar el ajuste y le dio la motosierra a Techint. Nosotros no vamos a parar de luchar hasta quitársela y que empiece a cortar otras cabezas, que no sean la de los trabajadores y jubilados".