La insólita respuesta del diputado acusado de drogarse en plena sesión: "Es una birome para rascarme el ombligo"

Juan Manuel Rossi negó haber consumido estupefacientes, aseguró que tenía una birome en la mano y se ofreció a realizar un examen toxicológico.

Juan Manuel Rossi negó haber consumido drogas durante una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

El diputado provincial de Entre Ríos Juan Manuel Rossi negó haber consumido drogas durante una sesión de la Legislatura y denunció una “operación” política en su contra , luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que aparece realizando un movimiento con una birome y acercándose posteriormente la mano a la nariz.

Las imágenes corresponden a la sesión ordinaria N°11 de la Cámara de Diputados entrerriana, realizada el 29 de julio , aunque el fragmento comenzó a circular masivamente casi dos meses después. En el registro, Rossi aparece junto a la diputada María Elena Romero mientras ella realizaba una intervención en el recinto.

El movimiento generó especulaciones en redes sociales sobre un supuesto consumo de estupefacientes. Ante la repercusión, el dirigente del Partido Socialista rechazó las acusaciones y publicó su propia explicación sobre lo ocurrido durante la sesión.

“Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome ‘falopero’. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo ”, sostuvo Rossi a través de su cuenta de X.

El legislador apuntó además contra sectores de la oposición provincial por la difusión de las acusaciones: “Son los mismos operadores berretas del Partido Justicialista kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios ”, afirmó.

Rossi también propuso someterse a un examen toxicológico para responder a quienes lo acusaron: “Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de (Sergio) Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos. Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?”, expresó.

Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome "falopero". En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo.

Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer… pic.twitter.com/6snmQ3NJok — Juan Manuel Rossi (@juanrossips) September 22, 2026

Denunciaron que el video fue manipulado con inteligencia artificial

La controversia sumó posteriormente la intervención de Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, quien respaldó al diputado y sostuvo que las imágenes que circularon habían sido manipuladas con inteligencia artificial.

“Cruza todos los límites. No todo vale en política, mucho menos en la vida. Cuando del otro lado no hay ideas ni propuestas, queda esto”, manifestó Colello al solidarizarse con Rossi y cuestionar la difusión del material.

La polémica quedó así atravesada por dos versiones contrapuestas sobre las imágenes viralizadas: mientras usuarios interpretaron los movimientos del legislador como un supuesto consumo de drogas, Rossi negó categóricamente esa acusación, aseguró que manipulaba una birome y se mostró dispuesto a realizarse un estudio toxicológico.