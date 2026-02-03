Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio

Para su abogado hay una "interferencia del poder político" y se trata de un proceso que "surgió de un engaño". Expuso ante el Tribunal Oral.

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio que se lleva adelante por la causa “Cuadernos” . Denunció “episodios mafiosos” y la “interferencia del poder político” en la declaración de los empresarios “arrepentidos” del caso conocido como Cuadernos. El planteo fue realizado por el abogado Carlos Beraldi al exponer ante el Tribunal Oral en la reanudación del debate oral tras la feria judicial de enero.

“El tribunal no puede llegar a otra conclusión que no sea anular todo”, “hay una nulidad evidente”, concluyó Beraldi tras fundamentar su planteo en el marco de las “cuestiones preliminares” que comenzaron a plantear las defensas de los acusados.

El representante de Cristina Kirchner, se refirió a la “estafa” de los arrepentidos, al exhibir ante el tribunal oral fragmentos de periodistas de distintos medios quienes, mientras se sustanciaba la causa daban cuenta de “aprietes” a empresarios con el objetivo de que la ex presidenta “vaya presa”.

Hoy se reanudó el debate oral tras la feria judicial de verano con el planteo de las defensas de las denominadas “cuestiones preliminares”, antes de pasar a la etapa de indagatorias.

El primero en exponer fue Beraldi, en representación de Cristina Kirchner, quien hizo foco en los “aprietes” a los arrepentidos.

Revelaciones del caso D´Alessio

El letrado se refirió a la contundente condena y fundamentos de la misma al falso abogado Marcelo D´Alessio, sentenciado a 13 años y medio por extorsión y sus implicancias en el caso Cuadernos. El documento judicial revela en detalle cómo funcionaba una estructura paralela de espionaje, extorsión, sostenida por exagentes de inteligencia, empresarios y vínculos con funcionarios, fiscales y periodistas.

D´Alessio fue condenado por los delitos de asociación ilícita, tareas de inteligencia prohibidas, lavado de activos y extorsión, en el marco de la causa que inició el empresario Pedro Etchebest, al que le ofreció quitarlo de la causa Cuadernos a cambio del pago de u$s300.000. También fueron condenados otros agentes de inteligencia y empresarios.

causa cuadernos.jpeg La causa Cuadernos retomó su debate oral.

El punto de partida de la investigación fue la denuncia del empresario Etchebest, quien en enero de 2019 relató que le exigieron u$s300.000 para no involucrarlo en la causa Cuadernos. La maniobra, que incluyó reuniones en Pinamar y comunicaciones atribuidas al entorno del fiscal Carlos Stornelli, quedó respaldada por chats, audios y registros de antenas. Beraldi recordó que se probó la maniobra extorsiva a los hijos de Ricardo Barreiro.

En el caso de Pablo Barreiro, hijo del exencargado de la Quinta de Olivos, los fundamentos detallan una presión para que contratara “servicios jurídicos”, reforzada por la difusión televisiva de información inexacta sobre una supuesta detención que no ocurrió.

Luego, Beraldi citó el “caso Castañón” que salió a la luz cuando se difundió que el fiscal Carlos Stornelli contactó a D’Alessio para que le hiciera una serie de averiguaciones sobre Jorge Christian Castañón Destéfano, exesposo de Florencia Antonini, pareja del fiscal.

También se refirió al espionaje con cámara oculta al abogado Juan Manuel Ubeira. Todos hechos probados, según remarcó Beraldi. Finalizó su exposición con el pedido de nulidad del caso. “El tribunal no puede llegar a otra conclusión que no sea anular todo”, concluyó Beraldi.

Para el abogado, el caso no puede sustentarse en “la acusación de un fiscal que comete este tipo de actos: inicio fraguado, engaños, maniobras extorsivas, presiones políticas, negocios para amigos”, y pidió que este tipo de prácticas no se vuelvan a repetir.

Tras la feria judicial de enero, se reanudó este martes el juicio oral del caso conocido como “cuadernos” con planteos o “cuestiones preliminares” que realizarán 28 defensas.

Los abogados dispondrán de 45 minutos cada uno para realizar los planteos tendientes al tratamiento de la prueba, rebatir medidas, nulidades y alegaciones técnicas antes de las indagatorias y de todas las cuestiones de fondo que se ventilarán en el debate oral.

Se trata de la causa “Cuadernos”, seguida a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios, empresarios y dos exchoferes, un total de 86 personas imputadas.

En la última audiencia antes de la feria de verano, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, cuestionó que el tribunal haya dispuesto solo 45 minutos para que cada defensa planteara sus cuestiones preliminares en las audiencias de febrero.

En relación con la limitación del tiempo de exposición postulado por los abogados de los imputados, la fiscal general Fabiana León consideró que la acotación establecida por el TOCF no vulnera su derecho de defensa.