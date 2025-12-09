Caso Epstein: la Justicia desclasificará parte de la investigación por tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell

La orden la dio un juez federal de Nueva York, luego de que el Congreso aprobara una ley de transparencia sobre el caso. Esta decisión siguió a un fallo similar días atrás en Florida.

Un juez federal de Nueva York ordenó al Departamento de Justicia de EEUU hacer públicos unos materiales que son parte de la investigación de tráfico sexual contra la socialité Ghislaine Maxwell, en un nuevo capítulo de la causa de tráfico sexual contra el fallecido financista Jeffrey Epstein .

El magistrado Paul Engelmayer informó sobre la orden de la divulgación de material debido a una ley reciente aprobada por el Congreso , que requiere que el Departamento de Justicia publique archivos relacionados con el financiero antes de que finalice la próxima semana.

En su fallo, sostuvo que el tribunal establecería mecanismos para proteger a las víctimas de la divulgación de materiales que "las identifiquen o invadan de alguna otra manera su privacidad".

Esta decisión sobre la también expareja del financista siguió a un fallo similar de un juez en Florida el viernes, que permitió la revelación de documentos relacionados con la investigación del estado contra Epstein que comenzó en 2005.

Los fallos se dieron tras la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein , a la que el presidente estadounidense Donald Trump dio luz verde en noviembre después de rechazar previamente los pedidos de publicar los archivos.

Los fallos se dieron tras la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

La ley "se aplica a registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados" relacionados con Epstein y Maxwell, según una orden judicial en cita a la BBC.

El Departamento de Justicia tiene hasta el 19 de diciembre para publicar toda la información de las investigaciones federales sobre Epstein, aunque tiene el derecho de retener archivos que involucren investigaciones criminales activas o planteen problemas de privacidad.

Los jueces de Florida y Nueva York se negaron previamente a revelar materiales del gran jurado relacionados con Epstein, citando reglas federales que requieren que los procesos del gran jurado sean secretos.

Sin embargo, tras el paso del Congreso, el Departamento de Justicia hizo la misma solicitud, argumentando que el "mandato claro" de la legislación debería anular estas reglas de secreto.

