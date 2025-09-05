El real blue opera a $246,75 para la compra y a $258,75 para la venta, este viernes 5 de septiembre.
Real blue: a cuánto opera este viernes 5 de septiembre
La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.
-
Real blue: a cuánto cerró este jueves 4 de septiembre
-
Real blue: a cuánto cerró este miércoles 3 de septiembre
El real paralelo, que circula en el mercado "negro", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.
En tanto, el real oficial se negoció a $250 para la compra y a $260 para la venta. A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $338.
Sobre el real
El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.
El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 5 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización sube $6,50 a $1.369.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 5 de septiembre
El dólar blue opera a $1.365 y la brecha con el oficial mayorista es de 0,3%.
Valor del MEP hoy, viernes 5 de septiembre
El dólar MEP cotiza a $1.385,67 y la brecha contra el mayorista es de 1,2%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 5 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.390,93, por lo cual la brecha es de 1,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.794.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.375,29, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.696, según Binance.
- Temas
- real brasileño
- Dólar
Dejá tu comentario