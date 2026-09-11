Cierre de empresas: en el primer semestre de 2026 se destruyeron casi 8.800 compañías

En julio, se perdieron 709 empresas y se dieron de baja 22.513 personas trabajadoras cubiertas, según SRT.

Pese a que el Gobierno aseguró que después de abril comenzarían los “mejores 18 meses de la historia”, los datos están lejos de reflejar esa mejora. La pérdida del tejido productivo continúa profundizándose: durante el primer semestre del año se destruyeron 8.734 unidades productivas, una caída del 1,8%, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

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La baja de empresas se desaceleró durante el sexto mes del año tras la pérdida de 709 compañías (-0,15%), aunque la fotografía del último año muestra que durante el Gobierno de Javier Milei se destruyeron 31.342 empresas (-6,1%). Se trata de la peor caída en los primeros 31 meses de una administración.

Si bien la economía cortó en junio una racha de dos caídas mensuales consecutivas, en el segundo trimestre del año acumuló un saldo negativo respecto del inicio del año. El EMAE rebotó 0,8% en el sexto mes del año, frente a mayo, y fue 2,7% superior al de junio de 2025. El promedio del segundo trimestre quedó 0,9% por debajo del trimestre previo.

Pese a la marginal mejora del sexto mes del año, en julio ya se observa una caída del 5% en la producción industrial en comparación con el mes previo y el sector se acercó al piso observado en el inicio del Gobierno de Javier Milei. Asimismo, tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo cedieron a su nivel más bajo desde junio de 2024, cuando la economía atravesaba todavía las consecuencias del brusco ajuste implementado por la gestión libertaria al arribar a la Casa Rosada.

A la par, la actividad de la construcción profundizó su retroceso en julio y anotó una caída del 4,6% respecto de junio. En el acumulado de enero a julio todavía exhibe una mejora del 1,7% interanual.

Empleo: se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo En cuanto al empleo, se reflejó una pérdida de 22.513 puestos de trabajo (-0,2%), si bien hubo una desaceleración de la caída frente a mayo, cuando se destruyeron 70.217 empleos, de acuerdo con datos de la SRT. Mientras que frente a noviembre de 2023 se perdieron 434.126 puestos de trabajo (-4,4%), ante la fuerte pérdida del tejido productivo. El ajuste del empleo registrado se explica por una “sangría generalizada” de sectores puntuales como la industria, los servicios y el comercio, que caen con fuerza. Asimismo, algunos de los sectores que se denominan “ganadores” del modelo libertario, como minería, petróleo y finanzas —que tienen una participación minoritaria en el empleo total—, no logran pasar a terreno positivo; por el contrario, en el último año destruyeron puestos de trabajo. Esto implica que hasta los sectores más dinámicos de la economía expulsaron trabajadores.

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