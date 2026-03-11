TGS avanza con un nuevo proyecto de Líquidos de Gas Natural de u$s2.900 millones para exportar desde Bahía Blanca

La transportadora de gas impulsa una iniciativa integrada que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica mediante una planta de procesamiento en Neuquén, un ducto multiproducto y una terminal de fraccionamiento y exportación en Bahía Blanca.

La iniciativa de TGS apunta a aprovechar el gas asociado de la producción petrolera de Vaca Muerta, transformándolo en líquidos de alto valor exportable.

Transportadora de Gas del Sur (TGS) presentó un nuevo proyecto de producción y exportación de Proyecto NGL’s, que apunta a convertir el gas de Vaca Muerta en productos exportables desde el Atlántico. La iniciativa, valuada en u$s2.900 millones , se encuentra en etapa de evaluación y podría alcanzar su decisión final de inversión (FID) en las próximas semanas, en paralelo al avance del plan Argentina LNG , que también prevé un fuerte componente de líquidos.

El proyecto contempla toda una cadena industrial integrada : desde el procesamiento del gas en Neuquén hasta su fraccionamiento y exportación desde Bahía Blanca , pasando por un sistema de transporte dedicado.

“Este es el tipo de inversión que necesitamos, inteligencia, nuevos empleos y lo que va a sacar al país adelante. Felicitaciones a todos”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en una videollamada desde Nueva York, compartida con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el titular de YPF, Horacio Marín.

La filmina presentada por TGS muestra un corredor energético que conecta Tratayén, en Neuquén, con Bahía Blanca , siguiendo el eje de infraestructura que ya vincula Tratayén -uno de los nodos clave del gas de Vaca Muerta- con el polo petroquímico bonaerense.

En el mapa se observa la traza de un ducto multiproducto de aproximadamente 700 kilómetros , que permitirá transportar líquidos derivados del gas natural desde la cuenca neuquina hasta la costa atlántica.

Ese sistema se apoyará en infraestructura existente de recolección y transporte en la zona de Vaca Muerta, que ya cuenta con redes de gathering y sistemas de procesamiento de gas, y se complementará con nuevas instalaciones industriales.

Planta de procesamiento en Tratayén

El primer eslabón del proyecto será una planta de procesamiento de gas natural en Tratayén con capacidad para tratar 40 millones de metros cúbicos diarios de gas (MMm³/d).

Desde allí se extraerán LPG (gas licuado de petróleo) y gasolina natural, con una producción estimada de 2,8 millones de toneladas anuales de líquidos del gas.

Actualmente la región ya cuenta con instalaciones como la planta de Vaca Muerta de 60 MMm³/d y la planta Tratayén de 13,2 MMm³/d, que forman parte del sistema de procesamiento existente.

Un ducto multiproducto hacia la costa

La segunda fase del desarrollo será la construcción de un gasoducto multiproducto de unos 700 kilómetros, con capacidad estimada para transportar 7,6 mil toneladas diarias de líquidos C3+ (propano y compuestos más pesados).

Este ducto conectará la planta neuquina con el polo industrial de Bahía Blanca, consolidando un nuevo corredor de líquidos del gas natural desde Vaca Muerta hacia el Atlántico.

Fraccionamiento y terminal de exportación

En Bahía Blanca, el proyecto contempla la construcción de un complejo de fraccionamiento, almacenamiento y despacho que incluirá:

Dos trenes de fraccionamiento , con capacidad conjunta cercana a 7,6 mil toneladas diarias .

Tanques de almacenamiento de aproximadamente 100.000 m³ de C3 (propano) , 70.000 m³ de C4 (butano) y 60.000 m³ de C5+ (gasolina natural) .

Una terminal portuaria dedicada para exportaciones.

El esquema productivo prevé que el 100% de los líquidos se destinen al mercado externo, con Asia y Europa como destinos potenciales.

Inversión y financiamiento

El proyecto demandará u$s2.900 millones de inversión total. Según la compañía, alrededor de u$s1.000 millones se estructurarán mediante financiamiento de proyecto, mientras que el resto se completará con emisiones de bonos y créditos de exportación para equipamiento.

Además, la iniciativa podría acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que habilitaría beneficios fiscales y regulatorios para acelerar su desarrollo.

En paralelo, TGS mantiene negociaciones con productores de gas natural de Vaca Muerta para asegurar el abastecimiento de materia prima, así como conversaciones con proveedores de ingeniería y fabricantes de equipos para la construcción de las instalaciones.

GNL: los proyectos clave para monetizar Vaca Muerta

La iniciativa apunta a aprovechar el gas asociado de la producción petrolera de Vaca Muerta, transformándolo en líquidos de alto valor exportable. De concretarse, el proyecto sumaría al desarrollo de Argentina LNG, que implica tres etapas:

La primera que lidera Southern Energy (SESA), propiedad de Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, con dos barcos de licuefacción en Río Negro.En SESA estiman una inversión de u$s15.000 millones durante 20 años. Para el período 2027-2035 prevén alcanzar exportaciones por más de u$s20.000 millones.

Días atrás, SESA y la compañía alemana SEFE (Securing Energy for Europe) formalizaron en Berlín un acuerdo definitivo para la compraventa de GNL. Se trata del contrato de exportación más relevante de la Argentina en términos de volumen y plazo, marcando el inicio del país como proveedor estratégico en el mercado global de energía.

El convenio establece el suministro de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante un período de 8 años. Las entregas comenzarán a fines de 2027, coincidiendo con la puesta en marcha del "Hilli Episeyo", el primero de los dos buques de licuefacción que el consorcio instalará en el Golfo San Matías.

Río Negro planta Proyecto Argentina GNL Gobierno de Río Negro

La segunda y tercera etapa de Argentina LNG las lidera YPF, junto a sus socios internacionales ENI (Italia) y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi). Las tres empresas firmaron días atrás un Acuerdo de Desarrollo Conjunto para avanzar hacia la Decisión Final de Inversión del proyecto, que prevé una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL, expandible a 18 MTPA. La FDI está prevista para la segunda mitad de 2026.

El esquema de YPF-ENI-XRG contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con capacidad de 6 MTPA. El diseño integral del proyecto incluye todas las etapas de la cadena de valor: producción en Vaca Muerta, procesamiento, transporte y exportación, con el objetivo de monetizar el potencial gasífero argentino y posicionar al país como proveedor global de GNL en el largo plazo.

El último proyecto de GNL anunciado es de la compañía Camuzzi Gas Inversora, que anunció una inversión estimada en u$s3.900 millones durante los próximos 20 años a través del proyecto LNG del Plata. La iniciativa permitirá exportar gas de Vaca Muerta desde el Puerto La Plata. El desarrollo contempla la instalación de una planta flotante de licuefacción (Floating LNG), con una capacidad de producción superior a 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a más de 9 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Además del impacto en exportaciones, la iniciativa prevé la generación de unos 500 puestos de trabajo directos.