La Libertad Avanza sumó una nueva banca y se afianza en la Legislatura porteña

La legisladora Sandra Rey dio el salto al bloque violeta. Integraba el MID, aliado de Horacio Rodríguez Larreta. Con 14 escaños, la bancada de Javier Milei es la segunda minoría.

En vísperas del inicio de sesiones ordinarias que Jorge Macri encabezará el próximo lunes a las 10, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña sumó una nueva banca, con el pase de Sandra Rey , quien llega desde el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), referenciado a nivel nacional en Oscar Zago .

El pase fue anunciado este jueves por la titular de la bancada violeta en CABA, Pilar Ramírez , dirigente del ala de Karina Milei , con terminales directas en la Casa Rosada. De esta manera, los libertarios contarán con 14 escaños y serán la segunda fuerza, solo superada por el peronismo, con 21 lugares.

"Junto a Karina Milei le dimos la bienvenida a Sandra Rey al bloque de LLA CABA. ¡El equipo de Javier Milei en la Ciudad ya suma 14 legisladores! Qué lindo se está poniendo esto. VLLC!", celebró Ramírez en una publicación en las redes sociales, acompañada por las tres protagonistas.

De esta manera, la distribución de los bloques en territorio porteño quedó de la siguiente manera: el peronismo es primera minoría, con 20 bancas, seguido por LLA, que ostenta 14 escaños. El oficialismo amarillo cuenta con 11, mientras que el larretismo y aliados poseen seis y la UCR, cinco. Las cuatro restantes se reparten en la izquierda y exlibertarios.

El episodio le plantea un desafío al jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien desconfía de sus incómodos socios mileistas, que buscarán desarrollar una agenda propia en el distrito. Esa hoja de ruta será autónoma a los designios del exintendente de Vicente López, por lo que se anticipan tensiones.

En búsqueda de obturar a la crew violeta, Macri dará el lunes un discurso ante la Legislatura en el que hará fuerte énfasis en una política de seguridad de "tolerancia cero". El objetivo es disputar la agenda con los apóstoles de Javier Milei.

Días atrás, en un sugestivo movimiento, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se mostró con Pilar Ramírez, a quien le entregó un paquete de 66 leyes para impulsar en la Ciudad.

El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada. A la salida, el funcionario nacional y la legisladora porteña dieron detalles del tipo de iniciativas que se presentarán. La eliminación de la pauta oficial será una de ellas. La propuesta va en línea con la agenda del propio presidente, Javier Milei, quien desde la llegada al Gobierno suprimió los fondos que el Estado nacional destinaba a promocionar campañas públicas —que incluían políticas de prevención— en medios privados y, en paralelo, avanzó sobre las estructuras de los medios públicos.

Durante la campaña electoral porteña, Adorni —principal candidato de LLA y a la postre ganador de la contienda— acusó a la administración de Macri de "gastar $100.000 millones en pauta" durante 2024. En aquel entonces afirmó que, en caso de ser electo, iría por el camino de la eliminación de la publicidad estatal. Ahora, pese a no haber asumido su banca y a mirar el tablero porteño desde Nación, aspira a cumplir con su promesa, motivo por el cual delegó su proyecto para que sea impulsado por el equipo de Ramírez.

Entre la decena de proyectos que le encomendó el jefe de Gabinete a sus colegas libertarios, el endurecimiento de las penas a los denominados "trapitos" aparece entre los primeros objetivos. El texto al que tuvo acceso Ámbito señala en su primer artículo la incorporación al Código Contravencional de la figura de “Cobro coactivo por cuidado de vehículos en la vía pública”, para "sancionar a toda persona que exija, solicite o reciba dinero por el supuesto cuidado o vigilancia de automotores estacionados en lugares públicos y gratuitos