Javier Milei recibió a directivos de la firma relojera Breitling

El Presidente mantuvo una reunión con autoridades de la compañía suiza y representantes del sector empresarial vinculados al mercado regional, en el marco de la agenda de inversiones del Gobierno.

El presidente Javier Milei se reunió con directivos de Breitling S.A. en la Casa Rosada. Presidencia

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en la Casa Rosada con directivos de la empresa suiza Breitling, en un encuentro que formó parte de la agenda oficial orientada a fortalecer vínculos con compañías internacionales.

Del encuentro participaron el CEO de la firma, Georges Kern; el director general para América Latina y el Caribe, Antoine Loron; el fundador y CEO de Sensation du Temps, Pablo Kohen; el cofundador de la compañía, Hernán Díaz; y el vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentina-Suiza, Mario Kohen.

La reunión se desarrolló en la sede del Poder Ejecutivo y se enmarca en la estrategia del Gobierno de promover oportunidades de inversión y cooperación con empresas internacionales en distintos sectores de la economía. Desde la administración nacional destacan la importancia de generar condiciones favorables para el desarrollo de negocios y la llegada de capitales al país.

El encuentro se suma a otras reuniones que el mandatario viene manteniendo con referentes del sector privado, tanto nacionales como extranjeros, como parte de su agenda económica y de promoción de inversiones.

