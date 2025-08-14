La Libertad Avanza termina de definir candidatos en una nueva reunión de su mesa bonaerense







Un encuentro liderado por Karina Milei tiene lugar desde el mediodía en Casa Rosada. Ya se confirmó a José Luis Espert como primer candidato nacional por la provincia de Buenos Aires.

Una nueva reunión de la mesa de campaña bonaerense se lleva a cabo desde el mediodía de este jueves en Casa Rosada. Liderado por la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, el encuentro que se desarrolla en el primer piso de Balcarce 50 cuenta con la presencia del armador Sebastián Pareja, el asesor Santiago Caputo y el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

El cónclave tiene lugar horas después de que el oficialismo confirmara que el economista José Luis Espert será el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Así lo confirmó el armador del partido violeta en territorio bonaerense, Sebastián Pareja: "José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”.

La candidatura del economista ya estaba prácticamente asegurada desde el año pasado, cuando el propio presidente Javier Milei expresaba en público su deseo de que sea él quien encabece la lista en territorio bonaerense. El partido violeta busca pisar fuerte este 2025 en el distrito conducido por Axel Kicillof - con las elecciones provinciales y nacionales - y allanar el camino para competir la gobernación en 2027, uno de los grandes anhelos de Espert.

ritondo, karina milei y pareja La presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, junto al armador Sebastián Pareja y el diputado PRO Cristian Ritondo. La elección de Espert está, en gran parte, explicada por su fuerte discurso contra la inseguridad: "cárcel o bala" es uno de los tantos slogans del economista que busca penetrar en el electorado bonaerense.

Javier Milei encabeza acto de La Libertad Avanza en La Plata El presidente, Javier Milei, volverá a pisar territorio bonaerense este jueves para dar inicio formal a la campaña electoral. Será en La Plata en donde el primer mandatario encabezará un acto desde las 17, en el Club Atenas, que cuenta con una capacidad para 6.000 personas.

La organización del evento está a cargo del armador bonaerense Sebastián Pareja, jefe de campaña de cara a las elecciones de septiembre y octubre. Si bien todavía no se confirmó el resto de los oradores, Ámbito pudo saber que el evento contará con la presencia de Milei y que todo el gabinete fue invitado a participar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1956004366789259599&partner=&hide_thread=false Hoy los vamos a conocer. 17 hs en el Estadio Atenas de La Plata. Gran lanzamiento de campaña!!! pic.twitter.com/OyZNOucHo4 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 14, 2025 El presidente Javier Milei encabezará un acto por semana en la recta final de la campaña electoral bonaerense, decidido a disputarle la provincia al Partido Justicialista (PJ) que competirá el próximo 7 de septiembre por la composición de la Legislatura bonaerense detrás del sello Fuerza Patria. La idea es que el mandatario desembarque el próximo martes 19 de agosto en la ciudad de Junín, donde aprovechará para mostrarse con los candidatos nacionales para disputar las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un importante cine teatro de la ciudad. Para el miércoles de la semana siguiente, el 27 de agosto, se espera que haga lo propio en una actividad que se celebrará en el partido de Lomas de Zamora, lo que configurará su segunda visita a la Tercera Sección, luego de que protagonizara una fotografía exprés de presentación de sus 8 candidatos bonaerenses en Villa Celina, La Matanza, el pasado jueves.