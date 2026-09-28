Pablo Quirno recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora de Israel en Argentina + Agregar ámbito en









Ahuva Spieler Reshef asumió formalmente como representante diplomática de Israel en el país. El canciller destacó la alianza estratégica entre ambas naciones y sus coincidencias en materia de libertad, democracia y lucha contra el terrorismo.

Quirno recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora de Israel en Argentina.

El canciller Pablo Quirno recibió este lunes las copias de las cartas credenciales de Ahuva Spieler Reshef, la nueva embajadora de Israel ante la Argentina, en el marco del inicio de su misión diplomática en el país.

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Desde la Cancillería destacaron que Argentina e Israel comparten los valores de la libertad, la democracia y la lucha contra el terrorismo, y remarcaron el vínculo bilateral entre ambos países.

"Argentina e Israel comparten los valores de la libertad, la democracia y la lucha sin concesiones contra el terrorismo", señalaron desde la cartera que conduce Quirno.

En ese sentido, la Cancillería sostuvo que, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina reafirma su alianza estratégica con Israel y le dio la bienvenida a la nueva representante diplomática.

El mensaje de Quirno Quirno también se refirió al encuentro a través de su cuenta oficial de X. "Nueva etapa, misma convicción: Argentina e Israel están unidos por la libertad. Mucho trabajo por delante", escribió el canciller.

Nueva etapa, misma convicción: Argentina e Israel están unidos por la libertad.



Mucho trabajo por delante.



¡Bienvenida, @AmbAhuvaSpieler!



https://t.co/sAXzvzXr3z — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 28, 2026 El funcionario agregó: "¡Bienvenida, Embajadora!", en referencia a Spieler Reshef, quien asumió así formalmente su representación de Israel ante el Gobierno argentino. Quién es Ahuva Spieler Reshef Spieler Reshef es diplomática de carrera. Nació en 1973 en Moldavia, entonces parte de la Unión Soviética, y emigró a Israel junto con su familia en 1979. Estudió Estudios del Lejano Oriente, con especialización en China, y Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 2001 ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y desde entonces ocupó distintos cargos diplomáticos. Entre sus destinos se encuentran Costa Rica y España, además de Hong Kong y Macao, donde se desempeñó como cónsul general. En ese último cargo se convirtió en la primera mujer en representar a Israel como cónsul general en Hong Kong y Macao. Tras su llegada a Buenos Aires, Reshef visitó además el predio de Arroyo y Suipacha, donde funcionó la Embajada de Israel hasta 1992, antes del atentado. Allí realizó una ofrenda floral en homenaje a las víctimas y definió la visita como una señal "fundacional y de profundo significado". La diplomática afirmó que buscará mantener viva la memoria de las víctimas y sostener el compromiso con los valores que, según destacó, hermanan a la Argentina e Israel.

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