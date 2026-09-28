Alerta amarilla por tormentas fuertes: se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible granizo durante la madrugada

Tras un lunes con tormentas aisladas, el AMBA tendrá una jornada marcado por lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas, bajo alerta amarilla del SMN. El tiempo comenzará a mejorar desde el miércoles.

Se esperan lluvias para este martes, tras un lunes gris y un domingo con chaparrones.

Luego de un lunes con tiempo inestable , el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un martes marcado por las lluvias y las tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla para la madrugada y anticipa una jornada con abundante caída de agua, ráfagas y actividad eléctrica.

El mal tiempo comenzará a intensificarse durante la madrugada del martes, cuando se esperan tormentas fuertes en distintos puntos del AMBA . Según el organismo, los fenómenos podrán estar acompañados por ráfagas, intensa actividad eléctrica y abundante precipitación en períodos cortos.

Durante la mañana continuará la inestabilidad, con lluvias y tormentas. Hacia la tarde, la intensidad de las precipitaciones comenzará a disminuir y se esperan chaparrones aislados , mientras que durante la noche aparecerán las primeras señales de mejora, aunque el cielo continuará parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, la jornada se presentará templada a fresca , con una mínima estimada en 13°C y una máxima de 19°C .

El mal tiempo comenzará a intensificarse durante la madrugada del martes, cuando se esperan tormentas fuertes en distintos puntos del AMBA.

Después del temporal previsto para el martes, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar de manera progresiva desde el miércoles 30 . El SMN anticipa una jornada sin precipitaciones , con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas de entre 10°C y 19°C . Además, los vientos se mantendrán entre 13 y 22 km/h.

El jueves 1° de octubre continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 11°C y 18°C. Aunque no se esperan lluvias, el viento ganará intensidad durante la mañana, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para el viernes 2, el buen tiempo se mantendrá, sin precipitaciones previstas y con temperaturas de entre 10°C y 18°C. El sábado 3 podría registrarse nuevamente alguna lluvia durante la primera mitad del día, aunque con una probabilidad de entre 10% y 40%. Las temperaturas estarán entre 11°C y 19°C.

Finalmente, el domingo 4 se anticipa sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 10°C y 18°C.