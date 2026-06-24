La oposición desafía al nuevo vocero y lo cita por las restricciones a periodistas en Casa Rosada

Un grupo de legisladores presentó un proyecto para convocar a Adrián Ravier a la Comisión de Libertad de Expresión. Reclaman precisiones sobre las acreditaciones, las conferencias de prensa y la denuncia presentada ante la CIDH.

Un grupo de diputados nacionales de la oposición presentó un proyecto de resolución para citar al vocero presidencial, Adrián Ravier , a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados con el objetivo de que informe cuáles serán las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar el ejercicio de la libertad de prensa y revertir las restricciones implementadas durante los últimos meses.

La iniciativa se produce en medio de la tensión entre la administración de Javier Milei y distintos sectores del periodismo, luego de la decisión del Poder Ejecutivo de cancelar acreditaciones y restringir el acceso de trabajadores de prensa a la Casa Rosada entre el 23 de abril y el 4 de mayo de este año. Aquella medida derivó en una denuncia presentada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la misma línea, las empresas editoras de Ámbito presentaron una acción de amparo contra el Estado nacional para que se restituya el acceso de sus periodistas.

En el proyecto, los legisladores sostienen que Ravier deberá exponer ante la comisión cuál será la hoja de ruta de la vocería presidencial y qué criterios se aplicarán para el reempadronamiento de periodistas acreditados en Balcarce 50 . Según señalaron, esos mecanismos deben garantizar condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias para el acceso de los medios.

La convocatoria también apunta a conocer cuál será la política oficial respecto de las restricciones de circulación dentro de la Casa Rosada , especialmente las limitaciones impuestas en sectores tradicionalmente habilitados para la cobertura periodística, como el Patio de las Palmeras y distintos pasillos históricos de la sede gubernamental.

Otro de los puntos incluidos en el pedido está vinculado con el funcionamiento de las conferencias de prensa. Los diputados reclaman precisiones sobre la frecuencia con la que se realizarán, si serán presenciales y si los periodistas podrán formular preguntas sin condicionamientos vinculados a la línea editorial de los medios que representan.

PROYECTO DE RESOLUCIon Adrian Ravier

Además, el proyecto solicita que el funcionario se pronuncie sobre la estrategia comunicacional del Gobierno y sobre la creciente utilización de las redes sociales como principal canal de difusión de mensajes oficiales. En ese sentido, los legisladores cuestionan la sustitución de instancias de intercambio con la prensa por comunicaciones unidireccionales y reclaman explicaciones sobre las reiteradas descalificaciones públicas dirigidas por el Presidente hacia periodistas y medios de comunicación.

La iniciativa también exige conocer cuáles serán las medidas concretas que adoptará la administración nacional para prevenir situaciones de hostigamiento contra trabajadores de prensa y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, derecho consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y por distintos tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

Asimismo, los firmantes solicitan que Ravier exponga la posición oficial respecto de la denuncia presentada ante la CIDH y detalle los mecanismos institucionales que prevé implementar el Gobierno para asegurar el acceso a la información pública y el trabajo de los periodistas.

El proyecto lleva las firmas de Nicolás Trotta, Lourdes Arrieta, Germán Martínez, Mónica Frade, Santiago Roberto, Esteban Paulón, Sabrina Selva, Diego Giuliano, Juan Marino, Cristian Andino, Guillermo Snopek y Jorge Chica, quienes buscan que el flamante vocero presidencial comparezca ante el Congreso para dar explicaciones sobre uno de los aspectos que más cuestionamientos ha generado hacia la administración libertaria.