Manuel Adorni se reunió con su reemplazante Adrián Ravier en Casa Rosada

El jefe de Gabinete le dio la bienvenida al flamante vocero, quien este martes participará de un evento junto al Presidente.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , recibió este lunes a Adrián Ravier , quien recientemente fue designado para sumarse al esquema de comunicación del Gobierno nacional.

Tras el encuentro, Adorni difundió una foto junto al economista y destacó el papel que tendrá en esta nueva etapa de la administración de Javier Milei.

"Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial" , escribió el funcionario en sus redes sociales. Además, sostuvo que "en esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país", y remarcó que su perfil profesional aportará "valor y claridad" a la comunicación de la gestión.

Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial. En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los… pic.twitter.com/9mPROuA6jd

El vocero también le deseó éxito en su nueva función y cerró el mensaje con su habitual "Fin".

Por su parte, Ravier agradeció la recepción y se mostró entusiasmado con el desafío. "Gracias Manuel Adorni por la bienvenida. Enfocados en los primeros pasos de este nuevo rol", expresó.

Asimismo, el economista agradeció la confianza depositada en él por el presidente Javier Milei y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Agradezco nuevamente a Javier Milei y a Karina Milei por la confianza y la oportunidad", señaló.

La reunión se produjo en el marco de la incorporación de Ravier al equipo de comunicación del Gobierno, desde donde tendrá la tarea de colaborar en la difusión y explicación de las principales medidas económicas impulsadas por la administración libertaria.

Javier Milei suma a Adrián Ravier al esquema de vocería y refuerza el foco económico del mensaje oficial

Según trascendió, el economista será puesto en funciones en los próximos días y posteriormente iniciará un período de trabajo conjunto con el equipo que hasta ahora estuvo encabezado por Manuel Adorni. El objetivo es garantizar una transición ordenada y definir el funcionamiento de la nueva estructura de comunicación oficial.

La llegada de Ravier ocurre en un momento en el que el Gobierno busca fortalecer la explicación pública de su programa económico, uno de los principales ejes de la gestión libertaria. En ese marco, desde el oficialismo destacan su perfil académico y su cercanía intelectual con las ideas que impulsa el Presidente.

La agenda del economista también incluirá este martes una presentación ante dirigentes y militantes libertarios en una actividad organizada por la Fundación Faro, el centro de estudios vinculado a referentes del oficialismo. El encuentro será interpretado como una señal de respaldo político a su desembarco en el Gobierno.

EVENTO FUNDACION FARO Hernán Ravier participará junto a Javier Milei de un evento en la Fundación Faro.

La designación refleja, además, los equilibrios internos que conviven dentro del universo libertario. Mientras la formalización de su incorporación se realizará bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, distintos sectores del oficialismo buscan mostrar cohesión en torno a la nueva etapa comunicacional.

Ravier es economista, docente universitario y uno de los principales referentes de la Escuela Austríaca en la Argentina. A lo largo de los últimos años mantuvo una relación cercana con Mil