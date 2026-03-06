Nahuel Gallo participó del izamiento de la bandera en la sede de Gendarmería

El gendarme reapareció en una ceremonia en el Edificio Centinela, en Retiro. La actividad tuvo un fuerte tono simbólico tras los 448 días que permaneció detenido en Venezuela.

El gendarme argentino Nahuel Gallo participó este viernes del tradicional izamiento de la bandera en la sede central de la fuerza, el Edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro. Fue su primera aparición en la ceremonia desde su regreso al país tras haber permanecido 448 días detenido en Venezuela , en un episodio que generó fuerte tensión diplomática.

La escena tuvo una fuerte carga simbólica. Gallo se sumó a la formación de los viernes junto a sus compañeros y a la banda de la institución, en un acto que contó con la presencia de autoridades de Gendarmería y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva . La participación del efectivo marcó un gesto de reintegración a la vida institucional de la fuerza después de su liberación.

Durante la ceremonia, el gendarme recibió una insignia del Escuadrón Uspallata, el “cóndor” que identifica a esa unidad. El reconocimiento fue entregado por el jefe de la fuerza, Claudio Brilloni, quien destacó el valor simbólico del emblema y el respaldo de la institución a su regreso.

El propio Gallo había manifestado en los últimos días su intención de retomar sus funciones en la Gendarmería. Antes de hacerlo deberá completar una serie de evaluaciones médicas y psicológicas, además de continuar con el proceso de recuperación física tras su prolongado cautiverio.

Durante su detención, el gendarme contó que mantenía vivo su vínculo con el país de una forma particular: armaba una pequeña bandera argentina con jabones celestes y blancos dentro de la celda. La imagen de este viernes, participando del izamiento junto a sus compañeros, cerró así un círculo cargado de simbolismo después de más de un año de cautiverio.

Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Senado

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, mantuvo el jueves una reunión con el gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado por gestiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, en un nuevo capítulo de su regreso a la Argentina.

Gallo visitó el despacho de Bullrich en el Senado. A su llegada, la senadora lo recibió con un abrazo y le transmitió sus sensaciones. "Lo que sufrimos", le dijo y agregó: "Fue muy duro. Acá estuvimos Gendarmería y nosotros, activando medidas. Sabíamos por lo que estabas pasando, tu sufrimiento y tu valentía".

El gendarme reveló que vivió "momento duros" que intentó "sobrellevar". Además, cuestionó los métodos aplicados por las autoridades venezolanas al momento de su detención. "Sentí bronca porque sabía que no eran los métodos adecuados para tratar a una persona", dijo, pero se mostró feliz de estar de regreso. "Ahora estoy en casa", dijo y se mostró agradecido por las gestiones de Nación.

Nahuel Gallo, tras su liberación: "Mi hijo me mantuvo vivo"

Gallo también se refirió al impacto personal del cautiverio y al rol de su familia. Señaló que pensar en su hijo fue lo que le permitió mantenerse fuerte durante el cautiverio.

Además, señaló que los extranjeros detenidos eran utilizados como "fichas de cambio" y remarcó que su situación personal todavía está atravesada por lo que ocurre con quienes continúan presos.

"Hasta el último día fuimos ficha de cambio. Yo sigo encerrado en mi mente: hasta que no salgan esos 24 extranjeros, yo no estoy libre", concluyó.

Según informó oficialmente la cartera de Seguridad, la conferencia se realizó en el salón principal del edificio ubicado en el barrio porteño de Retiro. Desde el ministerio señalaron que el objetivo es que Gallo pueda relatar su experiencia y responder preguntas de la prensa tras su llegada al país.