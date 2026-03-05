EEUU y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas en medio de la transición política + Seguir en









El Departamento de Estado estadounidense señaló que la medida busca impulsar la estabilidad política, acompañar la recuperación económica y avanzar en un proceso gradual que permita encaminar una salida institucional a la crisis en el país sudamericano.



EEUU y las autoridades de Venezuela acordaron restablecer las relaciones diplomáticas, según confirmó el Departamento de Estado en un comunicado difundido este jueves. El anuncio se dio a poco más de dos meses del ataque estadounidense a Caracas y la captura de Nicolás Maduro del 3 de enero pasado.

El organismo estadounidense explicó que el acercamiento tiene como objetivo generar las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido en Venezuela. En ese marco, Washington señaló que la medida busca impulsar la estabilidad política, acompañar la recuperación económica y avanzar en un proceso gradual que permita encaminar una salida institucional a la crisis.

El anuncio se produce después de que a comienzos de enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro, hecho que provocó un profundo reacomodamiento en la estructura política del país. Tras ese episodio, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y abrió un nuevo canal de diálogo con Washington.

delcy rodriguez doland trump Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y abrió un nuevo canal de diálogo con Washington. EEUU y Venezuela retomaron las relaciones diplomáticas tras años de ruptura La ruptura diplomática entre EEUU y Venezuela se remontaba a 2019, cuando Washington reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino, lo que llevó al gobierno de Maduro a cortar los vínculos oficiales con el país norteamericano. El restablecimiento de relaciones representa ahora el gesto de cooperación más significativo desde aquel quiebre.

Como parte del proceso de normalización, ambos gobiernos avanzan en la reapertura de las embajadas. A finales de enero, la encargada de negocios estadounidense Laura Dogu llegó a Caracas con la misión de reactivar la sede diplomática del país norteamericano, mientras que el gobierno encabezado por Rodríguez designó a Félix Plasencia como representante ante Washington.

La decisión también forma parte de la estrategia impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, basada en tres etapas: estabilización, recuperación y transición democrática. En ese marco, Washington manifestó interés en reactivar la industria petrolera venezolana y retomar intercambios comerciales en el sector energético, lo que podría marcar el inicio de una nueva etapa de cooperación bilateral enfocada en la estabilidad política y la recuperación económica del país.