La particular corbata que eligió Javier Milei para su discurso ante la ONU y el homenaje a Adam Smith

El Presidente sorprendió en Nueva York con una corbata que lleva retratos de Adam Smith. La elección fue un guiño a sus ideas y al de su visión en el debate general sobre la inteligencia artificial.

El presidente Javier Milei se presentó este miércoles en Nueva York para participar de la 81° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Más allá de un discurso centrado en la inteligencia artificial, el reclamo por Malvinas y sus críticas al funcionamiento del multilateralismo , fue un detalle de su vestimenta una de las cosas que más llamó la atención: su corbata, un guiño al economista - considerado padre del liberalismo - Adam Smith.

Al ser consultado por la particular elección, el Presidente reveló: "Sí, es Adam Smith. Esta corbata, yo le tengo mucho cariño porque me la regaló Gerardo Bongiovanni en una de las premiaciones que me hizo y esta corbata tengo entendido que se la regaló Milton Friedman y, si no, es muy parecida a las que usaba Milton Friedman".

De tonos azul marino y rojo, la corbata presenta un diseño regimental con rayas diagonales anchas delineadas por finas líneas blancas. Además, está decorada con pequeños medallones ovalados de borde dorado que reproducen el retrato del economista Adam Smith, distribuidos de forma regular a lo largo del tejido.

"Esto es una una declaración, porque yo nunca uso corbatas rayadas, siempre uso corbatas planas", bromeó Milei antes de retomar las ideas de Smith, también reflejadas en su discurso: "Pero dado el el rol de la inteligencia artificial, me parece un gran momento para revivir las ideas de Adam Smith. Es decir, tiene errores texto, pero eso no quita la parte maravillosa de su contribución".

Archivo. En su discurso, Milei revindicó el reclamo por Malvinas y llamó a no regular la IA.

Más allá de su vestimenta, la participación de Milei durante la Asamblea General de la ONU colocó la cuestión Malvinas en el centro del debate. El mandatario comenzó su discurso revindicando el reclamo argentino por la soberanía del archipiélago como una “causa nacional” y cuestionó el papel del organismo internacional frente a la disputa con el Reino Unido.

“Siempre es preferible decir una verdad incómoda por sobre una mentira confortable”, afirmó Milei al comienzo de su exposición. Luego endureció sus críticas contra Naciones Unidas, a la que calificó como “una organización inútil”, y apuntó contra una burocracia internacional que, según planteó, se encuentra alejada de los problemas concretos.

El Presidente utilizó el caso Malvinas para señalar lo que considera una distancia entre las resoluciones adoptadas por los organismos internacionales y su aplicación efectiva. En particular, hizo referencia a la Resolución 3149, aprobada hace 50 años, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe abierta la disputa de soberanía.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional”, reiteró Milei, y sostuvo que el conflicto también representa una prueba para Naciones Unidas respecto de su capacidad para hacer cumplir las decisiones adoptadas por la propia Asamblea General. Según planteó, pese al paso de las décadas, las modificaciones unilaterales continuaron. En ese punto, vinculó el reclamo argentino con el proyecto Sea Lion, destinado a la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte.

El mandatario sostuvo que la Argentina rechaza las licencias otorgadas por el Reino Unido y calificó de ilícitas las actividades que no cuenten con autorización argentina. “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?”, preguntó ante la Asamblea General.

“La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto”, senteció.

La otra gran parte de su discurso estuvo destinado a analizar el panorama global que traen los avances de la inteligencia artificial. En este sentido, el mandatario argentino sostuvo que la cautela frente a los avances tecnológicos no debe transformarse en miedo ni utilizarse como argumento para ampliar el control estatal.

Así, el libertario comparó el desarrollo de la IA con la división del trabajo planteada por el economista Adam Smith y la presentó como un acelerador de la productividad y del crecimiento económico. Con ese marco de referencia, cuestionó las propuestas de regulación preventiva de la inteligencia artificial y advirtió sobre las consecuencias de otorgarle al Estado capacidad de decisión sobre el proceso de innovación.

“Concederle el control sobre la innovación es conceder a algunos, en el mejor y más ingenuo de los casos, la facultad de limitar lo que los demás pueden crear”, sostuvo.

Frente a ese escenario, planteó que su Gobierno busca responder ante la incertidumbre con “determinación”, frente al miedo con “coraje” y ante la decadencia con “ambición”.

Milei también afirmó que la Argentina busca convertirse en un destino competitivo para el desarrollo de inteligencia artificial. Para ello, sostuvo que el país cuenta con “minerales críticos, energía, talento y capacidad” para participar en toda la cadena de valor.

Además, el jefe de Estado anticipó que el Gobierno apunta a establecer un marco jurídico favorable para el sector, sin regulación preventiva, con responsabilidad limitada para las empresas que operen con agentes de IA y beneficios fiscales.

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