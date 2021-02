Otorgan la excarcelación al "Pata" Medina pero le prohíben hacer actividad sindical en la Uocra

También destacó que Medina “carece de antecedentes penales y en caso de haber estado condenado al mínimo legal de la pena establecida para los delitos que se le imputan, por el lapso que lleva detenido, permitiría la aplicación del instituto de la libertad condicional”.

No obstante, el organismo judicial le mantuvo la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse una vez al mes a la Comisaría con jurisdicción en su domicilio.

En esta seccional policial deberá hacerlo mientras dure la emergencia sanitaria y luego, una vez concluida la situación sanitaria actual, tendrá que comparecer en la sede del tribunal con similar periodicidad.

También se le impuso la prohibición de tomar contacto, por cualquier medio, con las víctimas y/o acercarse a sus domicilios laborales o particulares y mantener la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra, seccional La Plata u otras seccionales, así como tampoco podrá concurrir a los locales gremiales.

Medina se encontraba detenido junto a su cuñado, David Emiliano García, por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, quien lo procesó por los delitos de "asociación ilícita", "lavado de dinero" y "extorsión" y además le trabó un embargo por $200 millones.

En una de sus últimas apariciones públicas, el Pata acusó al expresidente Mauricio Macri de haberle armado causas en su contra y se calificó como "una víctima de los jueces y los políticos corruptos".

En diálogo con Radio Rivadavia lanzó un polémico pedido contra Macri: “Fue un hijo de puta, un vende patria, ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo, no jodamos”.

"Yo no tengo el coraje de matarlo, pero de una vez por todas hay que hacer justicia. A ese presidente lo eligió el pueblo y nunca le dio respuesta al pueblo. A mí no me gusta la injusticia. En Argentina hace cuatro años que hay pandemia de muerte y falta de trabajo por culpa del gobierno de Macri", sentenció.