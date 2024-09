La Policía Federal reprimió a trabajadores judiciales frente a Tribunales

Ante la agresión policial, Piumato se acercó para pedir que paren porque ya se estaban yendo a la calle, pero no funcionó. "Ahí me tiran con gas pimienta en la cara. Empezaron a tirar a mansalva ", contó el gremialista que fue atendido de urgencia en la Plaza Lavalle.

Ante la represión, los judiciales comenzaron a gritar y protestar. La situación se descontroló. "(Policías federales) manotean a un compañero, le empiezan a pegar y se lo llevaron detenido" y luego "tiraron balas de goma", contó Piumato. "Un verdadero disparate porque era una protesta pacífica", señaló. No se sabe con precisión cuántas personas estuvieron detenidas.

Las Madres de Plaza de Mayo denunciaron el ingreso de la policía a la universidad del organismo

La Policía Federal ingresó este lunes a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) e impidió el ingreso de estudiantes y de trabajadores a la sede educativa, según informó el organismo mediante un comunicado.

Asimismo, las fuerzas de seguridad cerraron los accesos por completo, por lo que aquellas personas que habían logrado ingresar quedaron atrapadas dentro. Una de ellas fue Cristina Camaño, rectora de la universidad, por lo que se presentó un habeas corpus por privación ilegítima de la libertad.

Al salir, la rectora dialogó con los medios y explicó como fue la situación: "Cuando llegué, el policía que está siempre en la puerta me dice que no puedo entrar. Al preguntarle el motivo, sacó una hoja de un mail, que era un gmail y no un mail oficial, del interventor nombrado por Capital Humano, en donde dice a la policía que no deje ingresar a nadie. Ahí le dije que era la rectora, y aunque igual no me dejaba entrar, en determinado momento se corrió y pasé".