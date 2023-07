La preferencia de Bullrich: "Elijo el conflicto que permita generar una salida"

Bullrich planteó cómo salir del "status quo"

Ante los cuestionamientos por su discurso duro, Patricia Bullrich respondió: “Soy dialoguista, el diálogo me hace avanzar”, afirmó. Para la precandidata presidencial, “el gran dilema es si hago un acuerdo de políticos entre políticos, donde mantengo las cosas sin tocar o si desempodero a los políticos para empoderar a una sociedad que ha perdido tan solo en 20 años el 100% de los ingresos en una burocracia que no le dio nada”, replicó.

“No es momento de hacer promesas”, agregó la exministra, por lo que ”le voy a poner a la política el carácter de convicción que la Argentina necesita para salir adelante. Hay que seguir un camino, y no desviarse”, subrayó.

Esa “convicción” en la Bullrich hizo eje como pilar de su propuesta política es la que permitió haber “logrado cambios reales en los sistemas” en otros países en la historia, comentó. “No vas a bajar la inflación si no equilibrás el país, no vas a ser productivo si sos 30% más caro que Brasil, no vas a lograr desenredar la Argentina si no sacás la maraña legislativa”, disparó.

Confiada en ganar la interna a Larreta y luego la elección general, Patricia Bullrich sostuvo que encontrará en el Congreso “los aliados” que necesita para llevar adelante las reformas que busca.” “Habrá diputados liberales que podrán entender las cosas que uno quiere hacer. También habrá provincias que quieran defender determinadas economías y para ello hacer determinados acuerdos”, indicó.

“Hay un punto de inflexión en el que si uno baja demasiado, el cambio se transforma en continuidad”, dijo en relación a cómo deben manejarse los acuerdos políticos sin dañar su compromiso de cambio y orden, de acuerdo a su plan.