Diego Santilli reiteró su vocación de ampliar a Juntos por el cambio

"No corresponde descargar esas miserias con quien vas a tener al lado el día después de la elección porque confundís a la sociedad", sostuvo, luego del capítulo de la disputa de días pasados, cuando Bullrich calificó a Larreta de "ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto".

La exministra de Seguridad se expresó así después de que Larreta dijera que el modelo que propicia Bullrich es el mismo que el de Mauricio Macri, que "fracasó".

Asimismo, Santilli destacó que la alianza opositora siempre tuvo vocación de ampliar su espacio político y elogió particularmente a José Luis Espert, de quien rescató "su capacidad económica" porque "siempre ha tenido coherencia".

"Él siempre dijo que la emisión genera inflación. Es un tema que lo han saldado los países que nos rodean, Paraguay, Perú, Brasil, Uruguay y Chile", describió.

En cuanto a sus propuestas para la Provincia, recalcó la importancia de "eliminar tasas impositivas y burocráticas" y su plan contra el delito: "Cuando fui ministro (de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires) fui a buscar a los delincuentes hasta abajo de la cama y los índices en la ciudad fueron los más bajos. Eso voy a hacer en la Provincia".

El pedido de Ritondo: "Cuidar la casa en común"

En medio del fuego cruzado entre las facciones en pugna, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, llamó a "cuidar la casa en común", partiendo de la premisa de que "el verdadero adversario es el kirchnerismo".

"No me interesa entrar en el juego de Carrió. Su modo de actuar la desprestigia cada día más a ella. A mí la campaña sucia no me gusta, no es mi estilo. Tenemos que cuidar la casa en común porque el adversario en la elecciones es el kirchnerismo", reflexionó.

En este sentido, consideró que "no sirven" las chicanas internas, y advirtió que "quien hace este tipo de juegos termina trabajando para el kirchnerismo".

"No me voy a enganchar con eso. A mí me importa el PRO, me importa Juntos por el Cambio y el adversario es el kirchnerismo", reiteró, y al respecto agregó que "las discusiones fuera de lugar dañan al espacio".

"Voy a trabajar en cuidar la casa en común. Creo necesario que el 14 de agosto estemos todos juntos para dar una batalla que todos los argentinos necesitan y es contra nuestro verdadero adversario que es el kirchnerismo", insistió.

En diálogo con Radio Rivadavia, Ritondo negó que el hecho de que Juntos por el Cambio no haya podido sintetizarse en una única fórmula presidencial vaya a perjudicarlo, pero reconoció que la interna deberá administrarse con "cuidado" en pos de un "debate serio, sano y sin heridas".